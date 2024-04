April 12, 2024 / 09:30 PM IST

LSG vs DC : హ్యాట్రిక్ విజ‌యాల‌తో జోరుమీదున్న ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్(Luckonw Super Giants) సొంత మైదానంలో త‌డ‌బ‌డింది. ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ బౌలర్లు స్పిన్న‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్(20/3), ఖ‌లీల్ అహ్మ‌ద్‌(41/2)ల విజృంభ‌ణ‌తో 100లోపే ఆలౌట్ ప్ర‌మాదంలో ప‌డింది. కానీ, యువ‌కెర‌టం ఆయుష్ బ‌దొని(55 నాటౌట్) ఢిల్లీ బౌల‌ర్లకు స‌వాల్ విసిరాడు.

టాపార్డ‌ర్ విఫ‌ల‌మైన చోట హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. టెయిలెండ‌ర్ అర్ష‌ద్ ఖాన్‌(20 నాటౌట్)తో క‌లిసి 73 ప‌రుగులు జోడించాడు. దాంతో, ల‌క్నో నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 167 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఆదిలో మ్యాచ్‌పై ప‌ట్టుబిగించిన ఢిల్లీ.. మ‌రోసారి ప్ర‌త్య‌ర్థికి భారీ స్కోర్ చేసే చాన్స్ ఇచ్చింది.

A crucial 5️⃣0️⃣-run partnership 🙌

Ayush Badoni & Arshad Khan have powered #LSG to a competitive total!

