August 31, 2024 / 12:01 PM IST

పారిస్‌: పారా ష‌ట్ల‌ర్ శివ‌రాజ‌న్ సొలైమ‌లై(Sivarajan Solaimalai).. పారిస్ పారాలింపిక్స్‌లో అద్భుత ఆట‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. వాస్త‌వానికి అత‌ను మ్యాచ్ గెల‌వ‌కున్నా.. శివ‌రాజ‌న్ కొట్టిన కొన్ని షాట్స్ ప్రేక్ష‌కుల్ని థ్రిల్ చేశాయి. శుక్ర‌వారం హాంగ్ కాంగ్ ప్లేయ‌ర్ మ‌న్ కాయి చుతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో శివ‌రాజ‌న్ మేటి ఆట‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. ఎస్‌హెచ్‌6 గ్రూప్ ప్లే స్టేజ్ మ్యాచ్‌లో.. శివ‌రాజ‌న్ ఆడిన ఫ్ల‌యింగ్ రిటర్న్ షాట్ అంద‌ర్నీ స్ట‌న్ చేసింది. ఆ షాట్‌కు ప్ర‌త్య‌ర్థి మ‌న్ కాయి కూడా చేతులెత్తేశాడు. ప్ర‌స్తుతం ఆ షాట్ వీడియో .. ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్న‌ది. శివ‌రాజ‌న్ కొట్టిన ఫ్ల‌యింగ్ రిట‌ర్న్ షాట్‌ను మీరూ తిల‌కించండి.

Badminton, #ParisParalympics: WHAT A GET THAT FROM SIVARAJAN SOLAIMALAI IN THE MEN’S SINGLES SH6 ENCOUNTER AGAINST TOKYO🥈Chu Man Kai!

Courtesy: Paralympics Games YT page..

