February 20, 2024 / 05:05 PM IST

Bazball | భారత పర్యటనలో ఉన్న ఇంగ్లండ్‌ జట్టు ఐదు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా తొలి టెస్టులో నెగ్గినా రెండు, మూడు టెస్టులలో ఓటమిపాలైంది. రాజ్‌కోట్‌ టెస్టులో అయితే ఆ జట్టు 434 పరుగుల తేడాతో అవమానకర పరాభవాన్ని పొందింది. రాజ్‌కోట్‌ టెస్టు తర్వాత ఇంగ్లండ్‌ ఆటతీరు అయిన ‘బజ్‌బాల్‌’ అప్రోచ్‌పై స్వదేశంలోనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇంగ్లండ్‌ మాజీలు జెఫ్రీ బాయ్‌కాట్, మైఖేల్‌ వాన్, నాసిర్‌ హుస్సేన్‌ వంటి వాళ్లు ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాళ్ల ఆటతీరును తూర్పారాబడుతున్నారు. స్వదేశంలోనే తీవ్ర విమర్శల పాలవుతున్న బెన్‌ స్టోక్స్‌ సేనకు ఆస్ట్రేలియా మాజీ సారథి మైఖెల్‌ క్లార్క్‌ అండగా నిలిచాడు. భారత్‌తో రెండు టెస్టులు ఓడినంత మాత్రానా ఆ జట్టు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని, బజ్‌బాల్‌ అప్రోచ్‌ను వీడకూడదని అన్నాడు.

క్లార్క్‌ మాట్లాడుతూ… ‘ఇలాంటి సమయంలోనే ఇంగ్లండ్‌ క్రికెట్‌ జట్టు తమకు తాము మద్దతుగా నిలవాలి. ఇదే (బజ్‌బాల్‌) మీ ఆటతీరు అయితే బయట జనాలు ఏమనుకుంటున్నారో మీకు అనవసరం. మీ ఆట మీరు ఆడండి. ఈ సిరీస్‌లో తిరిగి పుంజుకోవాలన్నా, మిగిలిన రెండు మ్యాచ్‌లను గెలవాలన్న మీకు మీరే అండగా నిలవాలి. అధైర్యపడొద్దు..’ అని వ్యాఖ్యానించాడు.

Michael Clarke ” England Should Stick to Bazball,It’s one of the things where You live by sword and You die by Sword.This time England came with the Bazball approach and feels that that’s the best chance to beat india then they should back themselves ” [ESPN Cricinfo] pic.twitter.com/hscnNITK9S

