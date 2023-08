August 30, 2023 / 10:01 PM IST

Asia Cup 2023 : పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజాం(Babar Azam) మ‌రో రికార్డు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఆసియా క‌ప్‌(Asia Cup 2023)లో రెండో అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోర్(Highest Individual Score) చేసిన బ్యాట‌ర్‌గా నిలిచాడు. ఈరోజు నేపాల్‌తో జ‌రిగిన‌ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో బాబ‌ర్ 151 ర‌న్స్ చేశాడు. దాంతో, ఈ టోర్నీ టాప్ స్కోర‌ర్ల జాబితాలో చేరాడు. ఆసియా క‌ప్‌లో అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త ప‌రుగుల రికార్డు భార‌త మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) పేరిట ఉంది. 2012లో విరాట్ పాకిస్థాన్‌పై 183 ప‌రుగులు చేశాడు. ఇప్ప‌టికీ 11 ఏళ్లు కావొస్తున్నా అత‌డి రికార్డు మాత్రం చెక్కు చెద‌ర‌లేదు.

ఇక మూడో స్థానంలో యూనిస్ ఖాన్(Younis Khan) ఉన్నాడు. 2004లో అత‌ను హాంకాంగ్‌పై 144 ర‌న్స్ బాదాడు. బంగ్లాదేశ్ మాజీ కెప్టెన్ ముష్ఫిక‌ర్ ర‌హీం(Mushfiqur Rahim) ఈ జాబితాలో నాలుగో ప్లేస్ సంపాదించాడు. 2018 ఆసియా క‌ప్‌లో ర‌హీం శ్రీ‌లంక‌పై 144 ప‌రుగుల‌తో చెల‌రేగాడు. పాక్ మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ షోయ‌బ్ మాలిక్‌(Shoaib Malik) 143 ర‌న్స్‌తో టాప్ -5లో నిలిచాడు. మాలిక్ 2004లో భార‌త్‌పై రికార్డు సెంచ‌రీ బాదాడు.

