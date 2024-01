January 19, 2024 / 04:27 PM IST

Australia Open 2024: సెకండ్‌ సీడ్‌ ద్వయం రోహన్‌ బోపన్న (భారత్‌) – మాథ్యూ ఎబ్డెన్‌ (ఆస్ట్రేలియా)లు ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో మూడో రౌండ్‌లోకి ప్రవేశించారు. శుక్రవారం ముగిసిన పురుషుల డబుల్స్‌ రెండో రౌండ్‌లో కోర్ట్‌ 3 వేదికగా ముగిసిన మ్యాచ్‌లో బోపన్న – ఎబ్డెన్‌ జోడీ.. 6-2, 6-4 తేడాతో జాన్‌ మిల్మన్‌ – ఎడ్వర్డ్‌ వింటర్‌ (ఆస్ట్రేలియా) ద్వయాన్ని చిత్తుచేశారు. వరుస సెట్లలో ప్రత్యర్థులను చిత్తు చేసిన ఈ పోరులో సెకండ్ సీడ్‌ జోడీ.. తొలి సెట్‌లో పూర్తి ఆధిక్యం ప్రదర్శించారు. గతేడాది ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో సెమీఫైనల్స్‌ చేరిన ఈ జోడీ.. ఈసారైనా ట్రోఫీని ముద్దాడాలని భావిస్తోంది.

ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ తొలి రౌండ్‌లో జేమ్స్‌ డక్‌వర్త్‌ – మార్క్‌ పొల్మన్స్‌లను ఓడించిన బోపన్న జోడీ.. మూడో రౌండ్‌లో 14వ సీడెడ్‌ ప్లేయర్లు వెస్లీ కూల్హఫ్‌ (డచ్‌) – నికోలా మెక్టిక్‌ (క్రొయేషియా) లతో తలపడనున్నారు. సింగిల్స్‌ పోరులో భారత్‌కు చెందిన సుమిత్‌ నాగల్‌ పోరాటం రెండో రౌండ్‌లోనే ముగియడంతో దేశ టెన్నిస్‌ అభిమానుల ఆశలన్నీ బోపన్న మీదే ఉన్నాయి.

News Flash: Rohan Bopanna & Mathhew Ebden storm into Pre-QF of Men’s Doubles at Australian Open.

The 2nd seeded Indo-Australian Express beat home-favorites WC duo Millman & Winter 6-2, 6-4 in 2nd round. #AusOpen pic.twitter.com/kMtwKhh3kh

— India_AllSports (@India_AllSports) January 19, 2024