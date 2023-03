March 9, 2023 / 11:47 AM IST

అహ్మాదాబాద్‌: భార‌త్‌తో జ‌రుగుతున్న నాలుగ‌వ టెస్టు(Fourth Test) మొద‌టి రోజు భోజ‌న విరామ స‌మ‌యానికి ఆస్ట్రేలియా(Australia) రెండు వికెట్ల న‌ష్టానికి 75 ర‌న్స్ చేసింది. ఖ‌వాజా 27, స్మిత్ రెండు రన్స్ చేసి క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. ఇండియ‌న్ బౌల‌ర్ల‌(Indian bowlers)లో అశ్విన్‌, ష‌మీల‌కు చెరో వికెట్ ద‌క్కింది. టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. ఓపెన‌ర్లు ట్రావిస్ హెడ్‌, ఉస్మాన్ ఖ‌వాజాలు ధీటుగా ఆడారు.

Lunch on Day 1 of the 4th #INDvAUS Test!

2️⃣ wickets in the session for #TeamIndia

A scalp each for @ashwinravi99 and @MdShami11 👌

Scorecard ▶️ https://t.co/8DPghkx0DE@mastercardindia pic.twitter.com/mm7gvjUye3

— BCCI (@BCCI) March 9, 2023