Chateshwar Pujara | వందో టెస్టులో పూజారాకు ఆసీస్ కెప్టెన్ ఇచ్చిన కానుక ఇదే..

Chateshwar Pujara : టెస్టు క్రికెట్‌లో వందో మ్యాచ్ అనేది ఏ ఆట‌గాడికైనా చాలా ప్ర‌త్యేకం. భార‌త జ‌ట్టు న‌యా వాల్ ఛ‌టేశ్వ‌ర్ పూజారా కూడా ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. వందో టెస్టు సంద‌ర్భంగా అత‌ను ఎప్ప‌టికీ గుర్తుండిపోయే బ‌హుమ‌తి అందుకున్నాడు. అది కూడా ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్ నుంచి. అవును.. ఢిల్లీ టెస్టులో ఓట‌మి అనంతరం క‌మిన్స్ ఆసీస్‌ ఆట‌గాళ్లు సంత‌కం చేసిన జెర్సీని పూజారాకు బ‌హూక‌రించాడు. క‌మిన్స్, పూజారాకు జెర్సీ అంద‌జేస్తున్న‌ ఫొటోను బీసీసీఐ ట్విట్ట‌ర్‌లో పెట్టింది. ఆ ఫొటోకు స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ అని క్యాప్స‌న్ రాసింది.

ప్ర‌త్య‌ర్థి జ‌ట్టు కెప్టెన్ వందో టెస్టు ఆడుతున్న ప్లేయ‌ర్‌కు జెర్సీని గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వ‌డం ఎప్ప‌టి నుంచే ఉంది. ఆస్ట్రేలియా ప‌ర్య‌ట‌న‌లో టీమిండియా కెప్టెన్ అజింక్యా ర‌హానే కూడా ఆ జ‌ట్టు ప్ర‌ధాన స్పిన్న‌ర్ నాథ‌న్ ల‌యాన్‌కు జెర్సీని కానుక‌గా అందించాడు. గ‌బ్బాలో వందో టెస్టు ఆడుతున్న ల‌యాన్‌కు అత‌ను భార‌త ఆట‌గాళ్ల సంత‌కం ఉన్న జెర్సీని ఇచ్చాడు.

వందో టెస్టులో విన్నింగ్ ర‌న్ కొట్టిన రెండో ప్లేయ‌ర్‌గా పూజారా రికార్డు సాధించాడు. ఢిల్లీ టెస్టులో అత‌ను విజ‌యానికి ఒక్క ప‌రుగు అవ‌స‌ర‌మైన ద‌శ‌లో టాడ్ మ‌ర్ఫీ ఓవ‌ర్‌లో బౌండ‌రీ బాది జ‌ట్టును గెలిపించాడు. ఇంత‌కుముందు ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ రికీ పాంటింగ్ మాత్ర‌మే వందో టెస్టులో విన్నింగ్ ర‌న్స్ స్కోర్ చేశాడు. 2006లో ద‌క్షిణాఫ్రికా బౌల‌ర్ జోహ‌న్ బోథా ఓవ‌ర్‌లో ఫోర్ కొట్టి ఆసీస్‌ను గెలిపించాడు.

రాహుల్ ద్ర‌విడ్ రిటైర్ అయ్యాక పూజారా అత‌ని స్థానాన్ని భ‌ర్తీ చేస్తున్నాడు. ఆప‌ద్భాంద‌వుడిలా నిలుస్తూ జ‌ట్టులో కీల‌క ఆట‌గాడిగా ఎదిగాడు. ముఖ్యంగా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో విలువైన ప‌రుగులు జోడిస్తున్నాడు. 2021 నుంచి అత‌ను స‌గ‌టు ఎలా ఉందంటే..? మొద‌టి ఇన్నింగ్స్‌లో.. 21 సార్లు బ్యాటింగ్ చేసిన పూజారా 19.90 స‌గ‌టుతో ప‌రుగులు సాధించాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో.. 18 సార్లు మైదానంలోకి దిగి 48.73 స‌గటుతో స్కోర్ చేశాడు. ఢిల్లీ టెస్టులో భార‌త్ 6 వికెట్ల తేడాతో ఆసీస్‌పై గెలుపొందింది. పూజారా 31, కేఎస్ భ‌ర‌త్ 23తో అజేయంగా నిలిచి జ‌ట్టును విజ‌య తీరాల‌కు చేర్చారు. ప‌ది వికెట్ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేసిని జ‌డ్డూకు ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు ద‌క్కింది. దాంతో, ఇండియా నాలుగు టెస్టుల సిరీస్‌లో 2-0 ఆధిక్యంలో ఉంది.

