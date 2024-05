May 27, 2024 / 08:59 PM IST

T20 World Cup : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీల‌కు సిద్ద‌మ‌వుతున్న మాజీ చాంపియ‌న్ ఆస్ట్రేలియా (Australia)కు గుడ్ న్యూస్. మెగా టోర్నీలో ఆడడంపై నెల‌కొన్న సందేహాల‌కు ఆ జ‌ట్టు కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ (Mitchell Marsh) చెక్ పెట్టాడు. ఫిట్‌గా మారిన‌ అత‌డు వామ‌ప్ మ్యాచ్‌లో బ‌రిలోకి దిగే చాన్స్ ఉంది.

‘టోర్నీలో ఆడేందుకు ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నా. గాయం కార‌ణంగా ఐపీఎల్ మ‌ధ్య‌లోనే స్వ‌దేశం వ‌చ్చాక‌ మొద‌ట్లో మూడు వారాల్లో కోలుకుంటాన‌ని అనుకున్నా. అయితే.. వైద్య‌బృందం అన్ని ర‌కాల జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకోవ‌డంతో తొంద‌ర‌గానే ఆ గాయం న‌య‌మైంది’ అని సోమ‌వారం మార్ష్ క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియాతో చెప్పాడు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ముందు వామ‌ప్ మ్యాచులో భాగంగా ఆసీస్ జ‌ట్టు న‌మీబియాతో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

An injury update from Australia captain Mitch Marsh just days out from the start of the #T20WorldCup 👀

Details 👇https://t.co/ec89Ol7y3F

— ICC (@ICC) May 27, 2024