AUS vs WI: తొలి వన్డేలో మ్యాచ్‌ విన్నింగ్‌ ప్రదర్శన.. రెండో వన్డే నుంచి ఔట్‌.. కంగారూల రూటే సెపరేటు!

February 3, 2024 / 03:29 PM IST

AUS vs WI: స్వదేశంలో వెస్టిండీస్‌తో వన్డే సిరీస్‌ ఆడుతున్న ఆస్ట్రేలియా.. రెండో వన్డేలో కీలక మార్పులు చేసింది. తొలి వన్డేలో పదునైన పేస్‌ బౌలింగ్‌తో విండీస్‌కు చుక్కలు చూపించిన జేవియర్‌ బార్ట్‌లెట్‌ను రెండో వన్డేలో పక్కనబెట్టింది. మెల్‌బోర్న్‌ వేదికగా ఇటీవలే ముగిసిన తొలి వన్డేలో జేవియర్‌.. 9 ఓవర్లు వేసి ఒక మెయిడిన్‌ చేసి 17 పరుగులే ఇచ్చి నాలుగు కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా (సీఏ) మాత్రం అనూహ్యంగా అతడికి రెండో వన్డేలో రెస్ట్‌ ఇచ్చి జోష్‌ హెజిల్‌వుడ్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకోవడం గమనార్హం. జేవియర్‌కు విండీస్‌తో ఆడిన తొలి వన్డేనే అరంగేట్రం అవడం మరో విశేషం.

25 ఏండ్లజేవియర్‌ను రెండో వన్డే నుంచి పక్కనబెట్టడంపై సీఏ స్పందిస్తూ.. వర్క్‌లోడ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌లో భాగంగానే అతడికి రెస్ట్‌ ఇచ్చామని వివరణ ఇవ్వడం గమనార్హం. ఆడిందే ఒక్క మ్యాచ్‌.. అది కూడా అరంగేట్ర మ్యాచ్‌. ఒక్క వన్డేకే వర్క్‌ లోడ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఏంటనేది సీఏకే తెలియాలి. జేవియర్‌ను మూడో వన్డేలో ఆడిస్తామని సీఏ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

Xavier Bartlett… Rested?

After 1 game?

Which included 9 overs and no batting?

What has this world come to 🫠#AUSvWI https://t.co/zF4VGZuMA1

