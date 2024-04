April 13, 2024 / 09:26 PM IST

PBKS vs RR : నిల‌క‌డ‌లేమికి త‌మ‌ను మించినోళ్లు లేర‌ని పంజాబ్ కింగ్స్(Punjab Kings) బ్యాట‌ర్లు మ‌రోసారి చాటుకున్నారు. రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ స్పిన్న‌ర్ కేశ‌వ్ మ‌హ‌రా(23/2), అవేవ్ ఖాన్‌(34/2)ల‌ ల‌ ధాటికి స్టార్ ఆట‌గాళ్లంతా పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. అయితే.. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ అశుతోష్ శ‌ర్మ‌(31) ఆఖ‌ర్లో మెరుపులు మెరిపించాడు. వికెట్ కీప‌ర్ జితేశ్ శ‌ర్మ‌(29), లివింగ్‌స్టోన్‌(21)లు కూడా దంచ‌డంతో పంజాబ్ గౌర‌వ‌ప్ర‌ద‌మైన స్కోర్ చేసింది. సామ్ క‌ర‌న్ సేన‌ నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 147 ర‌న్స్ కొట్టింది.

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన‌ పంజాబ్ కింగ్స్‌కు శుభారంభం ద‌క్క‌లేదు. నాలుగో ఓవ‌ర్‌లోనే ఓపెన‌ర్ అధ‌ర్వ తైడే(15) ఔట‌య్యాడు. ఆ కాసేప‌టికే చాహ‌ల్.. ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్()ను వెన‌క్కి పంపాడు. కేశ‌వ్ మ‌హ‌రాజ్ సైతం ఓ చేయి వేయ‌డంతో 12 ప‌రుగుల వ్య‌వ‌ధిలోనే పంజాబ్ మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది.

Excellent piece of fielding! 🙌

It’s none other than the @rajasthanroyals skipper @IamSanjuSamson with a superb run-out to dismiss Livingstone 🎯

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱 #TATAIPL | #PBKSvRR pic.twitter.com/iCsTjauQqV

— IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2024