January 28, 2024 / 12:06 PM IST

Aryna Sabalenka : బెలార‌స్ స్టార్ క్రీడాకారిణి అరినా స‌బ‌లెంక‌(Aryna Sabalenka) కొత్త ఏడాదిని ఘ‌నంగా ప్రారంభించింది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌గా ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్(Australia Open 2024)లో అడుగుపెట్టిన ఆమె వ‌రుసగా రెండో ఏడాది టైటిల్ నిల‌బెట్టుకొని చ‌రిత్ర సృష్టించింది. కోర్టులో చిరుత‌ను త‌ల‌పించే ఆమె ఆదివారం మెల్‌బోర్న్‌లోని ప్ర‌పంచ వార‌స‌త్వ సంప‌ద అయిన కార్ల్‌ట‌న్ గార్డెన్‌(The Carlton Gardens)లో ఫొటోషూట్‌లో పాల్గొంది.

తెల్ల‌ని గౌను ధ‌రించిన స‌బ‌లెంక‌ గ్రాండ్‌స్లామ్ ట్రోఫీని ముద్దాడుతూ , షాంపేన్ బాటిల్‌ను ఓపెన్ చేస్తూ కెమెరాల‌కు పోజిచ్చింది. ఆ ఫొటోలు ప్ర‌స్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

నిరుడు సంచ‌ల‌న ఆట‌తో అద‌రగొట్టిన రెండో సీడ్ స‌బ‌లెంక ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లోనూ జోరు కొన‌సాగించింది. తొలి రౌండ్ నుంచి ప్రత్య‌ర్థుల‌కు చెక్ పెడుతూ వ‌చ్చిన ఆమె సెమీస్‌లో అమెరికా టీనేజ‌ర్ కొకొ గాఫ్‌(Coco Gauff)ను చిత్తుగా ఓడించింది. ఇక‌ శ‌నివారం జ‌రిగిన మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్ ఫైన‌ల్లో స‌బ‌లెంక ఇర‌గ‌దీసింది.

Sabalenka became the first woman to defend her AO title in more than a decade 🏆🏆#BounceBackwithLifeSpace • #BounceBack@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/ABKwV5O7y7

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024