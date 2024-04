April 9, 2024 / 08:01 PM IST

IPL 2024 SRH vs PBKS : ముల్ల‌న్‌పూర్ స్టేడియంలో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఓపెన‌ర్లు ట్రావిస్ హెడ్(21), అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(16)లు పెవిలియ‌న్ చేరారు. అర్ష్‌దీప్ సింగ్ వేసిన నాలుగో ఓవ‌ర్లో హెడ్ ఔట‌య్యాడు. రెండో బంతిని గాల్లోకి లేపాడు. ప‌రుగెత్తుకుంటూ వెళ్లిన ధావ‌న్ అద్భుతంగా క్యాచ్ ప‌ట్టాడు. ఆ కాసేప‌టికే ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్(0) కీప‌ర్ జితేశ్ శ‌ర్మ‌ చేతికి చిక్కాడు.

దాంతో 27 ప‌రుగుల వ‌ద్ద హైద‌రాబాద్ రెండు కీల‌క‌ వికెట్లు ప‌డ్డాయి. హైద‌రాబాద్ క్రికెట‌ర్ నితీశ్ రెడ్డి క్రీజులోకి వ‌చ్చాడు. ఆ త‌ర్వాత అభిషేక్ శ‌ర్మ దూకుడు పెంచాడు.. సామ్ క‌ర‌ణ్ ఓవ‌ర్లో వ‌రుస‌గా సిక్స్, ఫోర్ బాదాడు. అయితే.. ఆ త‌ర్వాత బంతికే క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. దాంతో, 39 ప‌రుగుల‌కే హైద‌రాబాద్ 3 కీల‌క వికెట్లు ప‌డ్డాయి. 4 ఓవ‌ర్ల‌కు హైద‌రాబాద్ స్కోర్.. 39/3.

A double-wicket over from @arshdeepsinghh👌 👌

A brilliant running catch from @PunjabKingsIPL captain @SDhawan25 🙌 🙌

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL | #PBKSvSRH pic.twitter.com/IF3WGGgcHM

— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2024