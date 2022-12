December 16, 2022 / 03:55 PM IST

SBI Passbook | ఖతార్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ప్రతిష్ఠాత్మక ఫిఫా ప్రపంచ కప్ చివరి అంకానికి చేరింది. ఆదివారం జరగనున్న తుది పోరులో అర్జెంటీనా, ఫ్రాన్స్ అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్‌బీఐ (స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా)కు చెందిన పాస్‌బుక్‌ ట్విట్టర్‌ ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. ఇందుకు కారణం అర్జెంటీనా, ఎస్‌బీఐ పాస్‌ బుక్‌ కలర్స్‌ ఒకటే కావడమే. అర్జెంటీనా జెర్సీ లైట్‌ బ్లూ, వైట్‌ కలర్స్‌తో నిలువు చెక్స్‌తో ఉంటుంది. ఇక ఎస్‌బీఐ పాస్‌బుక్‌ అవే కలర్స్‌తో అడ్డంగా ఉంటుంది. ఆదివారం ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఈ పాస్‌బుక్‌ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

కాగా, ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం అందరి కళ్లూ అర్జెంటీనాపైనే ఉన్నాయి. ఇందుకు కారణం.. లియోనల్ మెస్సీ. ఆట కోసమే పుట్టాడా అన్న రీతిలో తన అద్భుత ఆటతీరుతో అందరినీ మాయ చేస్తున్నాడు. క్రొయేషియాతో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అద్భుతమైన గోల్స్‌ కొట్టి జట్టును కప్ ముంగిట నిలిపాడు. మరోవైపు వరల్డ్ కప్‌ను ముద్దాడి ఆటకు ఘనమైన వీడ్కోలు పలకాలని మెస్సీ భావిస్తున్నాడు.

Reason why Indians 🇮🇳 are biggest fan of Argentina 🇦🇷

SBI official partner of Argentina 😂🙋🏻‍♂️👇 pic.twitter.com/72pXshY649

— Deep4IND (@Deep4_IND) December 15, 2022