December 19, 2022 / 03:15 PM IST

దోహా: అర్జెంటీనా గోల్‌కీప‌ర్ ఎమిలియానో మార్టినేజ్‌.. ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ఫైన‌ల్లో కీల‌క ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇచ్చాడు. అద్భుత‌మైన గోల్స్‌ను సేవ్ చేసిన అత‌నికి గోల్డెన్ గ్లోవ్ అవార్డు ద‌క్కింది. అయితే ట్రోఫీ గెలిచిన త‌ర్వాత . గోల్డెన్ గ్లోవ్ అందుకుంటున్న స‌మ‌యంలో గోల్‌కీప‌ర్ మార్టినేజ్ చేసిన భంగిమ‌పై అభ్యంత‌రాలు వ్య‌క్తం అవుతున్నాయి. ప్ర‌జెంటేష‌న్ స‌మ‌యంలో అవార్డు అందుకున్న మార్టినేజ్‌.. పోడియం నుంచి వెళ్తూ అస‌భ్య‌క‌ర‌రీతిలో సంకేతం ఇచ్చాడు. చేతుల్లో గోల్డెన్ గ్లోవ్ అవార్డును ప‌ట్టుకున్న అత‌ను అనుచితంగా ప్ర‌వ‌ర్తించాడు. ఆ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతోంది. గోల్డెన్ గ్లోవ్ అవార్డును మార్టినేజ్ ప‌ట్టుకున్న రీతిని మాజీలు త‌ప్పుప‌డుతున్నారు. అలాంటి సంకేతాన్ని మార్టినేజ్ ఇవ్వ‌కుంటే బాగుండేదంటున్నారు.

Emi Martìnez wins the golden glove.

And then does this with it. pic.twitter.com/Mt43auNBJX

— Gareth Davies (@GD10) December 18, 2022