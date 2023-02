February 7, 2023 / 04:37 PM IST

Anil Kumbley : భార‌త లెజెండ‌రీ స్పిన్న‌ర్, మాజీ కోచ్‌ అనిల్ కుంబ్లే కెరీర్‌లో ఎన్నో మైలురాళ్లు చేరుకున్నాడు. వాటిలో ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో ప‌ది వికెట్ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఎన్న‌టికీ మ‌ర్చిపోలేనిది. స‌రిగ్గా 24 ఏళ్ల క్రితం ఇదే రోజు (ఫిబ్ర‌వరి 7) అత‌ను పాకిస్థాన్‌పై ప‌ది వికెట్లతో చెల‌రేగాడు. ఈ ఘ‌త‌న సాధించిన మొద‌టి భార‌త క్రికెట‌ర్‌గా ఈ లెగ్ స్పిన్న‌ర్ చ‌రిత్ర పుటల్లోకి ఎక్కాడు. ఇంగ్లండ్ ఆఫ్ స్పిన్న‌ర్ జిమ్ లాకెర్ త‌ర్వాత ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో ప‌దికి ప‌ది వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టిన రెండో బౌల‌ర్‌గా కుంబ్లే రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. లాకెర్ 1956లో ఓల్డ్ ట్ర‌ఫోర్డ్ స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియాపై 53 ప‌రుగులు ఇచ్చి 10 వికెట్లు కూల్చాడు. న్యూజిలాండ్ స్పిన్న‌ర్ అజాజ్ ప‌టేల్ రెండేళ్ల క్రితం ప‌ది వికెట్ల క్ల‌బ్‌లో చేరాడు. ముంబైలోని వాంఖ‌డే స్టేడియంలో భార‌త్‌తో జ‌రిగిన రెండో టెస్టులో అత‌నొక్క‌డే ప‌దికి ప‌ది వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

212 ర‌న్స్ తేడాతో భార‌త్ విజ‌యం

పాకిస్థాన్‌తో ఢిల్లీలో 1999లో జ‌రిగిన రెండో టెస్టులో కుంబ్లే 74 ర‌న్స్ ఇచ్చి 10 వికెట్లు నేల‌కూల్చాడు. అత‌ను వేసిన‌ 26.3 ఓవ‌ర్లలో 9 మెయిడెన్ ఓవ‌ర్లు ఉన్నాయి. దాంతో, దాంతో, 212 ప‌రుగుల తేడాతో ఇండియా పాకిస్థాన్‌ను చిత్తు చేసి సిరీస్ స‌మం చేసింది. చెన్నైలో జ‌రిగిన మొద‌టి టెస్టులో పాక్ 12 ర‌న్స్‌తో గెలిచింది. కీల‌క‌మైన రెండో టెస్టులో టీమిండియా, పాక్ ముందు 420 టార్గెట్ ఉంచింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కుంబ్లే ఒక్క‌డే 10 వికెట్లు తీసి ఆ జ‌ట్టును కోలుకోలేని దెబ్బ‌తీశాడు. ఈ లెజెండ‌రీ స్పిన్న‌ర్ అరుదైన ఫీట్‌కు సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

2⃣6⃣.3⃣ Overs

9⃣ Maidens

7⃣4⃣ Runs

1⃣0⃣ Wickets

🗓️ #OnThisDay in 1999, #TeamIndia legend @anilkumble1074 etched his name in record books, becoming the first Indian cricketer to scalp 1⃣0⃣ wickets in a Test innings 🔝 👏

Revisit that special feat 🔽 pic.twitter.com/wAPK7YBRyi

— BCCI (@BCCI) February 7, 2023