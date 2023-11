November 24, 2023 / 03:16 PM IST

Anahat Singh : ‘పిట్ట కొంచెం కూత ఘ‌నం’ అనే సామెత‌ వినే ఉంటాం. ఈ అమ్మాయి మాత్రం 15 ఏండ్లకే అద్బుతం చేసింది. ‘పిట్ట కొంచెం ఆట ఘ‌నం’ అనే మాటకు నిలువుట‌ద్దంలా మారింది. ఆమె పేరు అన‌హ‌త్ సింగ్(Anahat Singh). ఈ యువకెర‌టం స్క్వాష్‌(Squash)లో సంచ‌ల‌నం సృష్టించింది. సీనియ‌ర్ నేష‌న‌ల్ స్క్వాష్‌ చాంపియ‌న్‌షిప్(Senior National Squash Championship 2023) టైటిల్ విజేత‌గా నిలిచి స‌రికొత్త రికార్డు నెల‌కొల్పింది. ప్ర‌స్తుతం ఆమెకు 15 ఏండ్లు మాత్ర‌మే. త‌ద్వారా 23 ఏండ్లలో అతిచిన్న వ‌య‌సులో సీనియ‌ర్ విభాగంలో టైటిల్ గెలిచిన భార‌త ప్లేయ‌ర్‌గా అన‌హ‌త్ రికార్డుల్లోకెక్కింది.

గురువారం హోరాహోరీగా జరిగిన ఫైన‌ల్లో అన‌హ‌త్.. త‌న కంటే 12 ఏండ్లు పెద్ద‌దైన‌ త‌న్వీ ఖ‌న్నా(Tanvi Khanna)పై అవ‌లీల‌గా గెలుపొందింది. తొలి గేమ్‌లో 9-11తో వెన‌క‌బ‌డిన అన‌హ‌త్.. అనూహ్యంగా పుంజుకొని 6-4తో రెండో గేమ్ ముగించింది. అయితే.. కీల‌క‌మైన మూడో గేమ్‌కు ముందు ఖ‌న్నా మోకాలి గాయంతో ఇబ్బందిప‌డింది. దాంతో, నిర్వాహ‌కులు అన‌హ‌త్‌ను విజేత‌గా ప్ర‌క‌టించారు.

Congratulations to the champions of the HCL 79th National Squash Championship, 2023! 🏆🥳

Men: V Senthilkumar

Women: Anahat Singh

Pro : S Kumar

MO35: S Suchde

MO40: P Ipe

MO45: S Galifi

MO50: S Rajpal

MO55: S Deokuliar

MO60: D moolani

MO65: Vijay jaini

MO70: R Reddy pic.twitter.com/TneMdoXMBw

— SRFI (@indiasquash) November 24, 2023