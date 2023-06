June 24, 2023 / 03:53 PM IST

Womens Ashes Series : టెస్టు ఫార్మాట్‌లో యాషెస్ సిరీస్‌(Ashes Series )కు ఉన్న క్రేజే వేరు. ఇంగ్లండ్(England), ఆస్ట్రేలియా(Australia) జ‌ట్లు ఈ సిరీస్ గెలిస్తే చాలు వ‌ర‌ల్డ్ సాధించినంత సంబుర‌ప‌డ‌తారు. అందుక‌నే యాషెస్ సిరీస్‌లో రెండు దేశాల‌ ఆట‌గాళ్లు విజ‌యం కోసం స‌ర్వ‌శ‌క్తులు ఒడ్డుతారు. పురుషుల సిరీస్ మాదిరిగానే మ‌హిళ‌ల యాషెస్ కూడా ర‌స‌వత్త‌రంగా సాగుతోంది. ట్రెంట్‌బ్రిడ్జ్(Trent Bridge) స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో రెండో రోజు రికార్డులు బ‌ద్ద‌ల‌య్యాయి.

ఇంగ్ల్ండ్, ఆసీస్ జ‌ట్ల నుంచి చెరొక‌రు రికార్డు శ‌త‌కాలు బాదారు. ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ బోర్డు ఆ ఇద్ద‌రు మ‌హిళా క్రికెట‌ర్ల ఫొటోల‌ను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. వీళ్ల‌లో ఒక‌రు.. ఆసీస్ క్రికెట‌ర్ అన్నాబెల్ స‌థ‌ర్‌లాండ్(Annabel Sutherland). 8వ స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వ‌చ్చిన ఆమె ఏకంగా సెంచ‌రీ కొట్టింది. దాంతో, యాషెస్ సిరీస్‌లో అత్య‌ధిక ర‌న్స్ చేసిన లోయ‌ర్ ఆర్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్‌గా రికార్డు సృష్టించింది. మ‌రొకామె.. శ‌త‌కంతో క‌దం తొక్కిన ఇంగ్లండ్ బ్యాట‌ర్ ట‌మ్మీ బ్యూమొంట్‌(Tammy Beaumont). టెస్టుల్లో ఆమెకు ఇదే తొలి సెంచ‌రీ. దాంతో, మూడు ఫార్మాట్ల‌లో వంద కొట్టిన రెండో మ‌హిళా క్రికెట‌ర్‌గా ట‌మ్మీ రికార్డు నెల‌కొల్పింది.

We’ll leave you tonight with this…

Second female player, fourth ever to score a century in all three formats. That’s some going 💪#EnglandCricket #Ashes pic.twitter.com/1mFh0p02I7

— England Cricket (@englandcricket) June 23, 2023