August 21, 2023 / 07:14 PM IST

Ambati Rayudu : టీమిండియా మాజీ బ్యాట‌ర్ అంబ‌టి రాయుడు (Ambati Rayudu) మ‌రో అంత‌ర్జాతీయ లీగ్‌లో స‌త్తా చాటేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ లీగ్ టీ20 (ILT20)లో త‌న‌ అదృష్టం ప‌రీక్షించుకోనున్నాడు. ఐఎల్ టీ20 రెండో ఎడిష‌న్‌లో ఎంఐ ఎమిరేట్స్ (MI Emirates) జ‌ట్టుకు రాయుడు ప్రాతినిధ్యం వ‌హించ‌నున్నాడు. ఈ స్టార్ క్రికెట‌ర్ త‌మ‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడని ఎంఐ ఎమిరేట్స్ ఫ్రాంచైజీ అధికారికంగా ధ్రువీక‌రించింది.

బ్లూ అండ్ గోల్డ్ (జ‌ట్టు జెర్సీ క‌ల‌ర్‌) త‌ర‌ఫున‌ అంబ‌టి రాయుడు కొత్త అధ్య‌యాన్ని లిఖించ‌బోతున్నాడ‌ని పేర్కొంది. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 2023 ముగిసిన త‌ర్వాత రాయుడు అన్ని ఫార్మాట్ల‌కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించాడు. ప్ర‌స్తుతం అత‌డు క‌రీబియ‌న్ లీగ్‌(CPL)లో సెయింట్స్ కిట్స్ అండ్ నెవిస్ పాట్రియోట్స్‌(St Kitts & Nevis Patriots)కు ప్రాతినిధ్యం వ‌హిస్తున్నాడు. వ‌చ్చే ఏడాది జ‌న‌వ‌రి 13న ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ లీగ్ టీ20 రెండో సీజ‌న్ మొద‌ల్వ‌నుంది.

This iconic story was never over 📽️

Ambati Rayudu is ready to write yet another illustrious chapter in blue & gold 💙✍️#OneFamily #MIEmirates pic.twitter.com/n5hmLmBTQn

— MI Emirates (@MIEmirates) August 21, 2023