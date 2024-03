March 11, 2024 / 01:18 PM IST

Alex Carey : ఆస్ట్రేలియా వికెట్ కీప‌ర్ అలెక్స్ క్యారీ(Alex Carey) మ‌రో ఖ‌త‌ర్నాక్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. క్రిస్ట్‌చ‌ర్చ్‌లో జ‌రిగిన రెండో టెస్టులో సూప‌ర్ హాఫ్ సెంచ‌రీతో జ‌ట్టును గెలిపించి అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. నాలుగో ఇన్నింగ్స్‌(Fourth Innings)లో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచి జ‌ట్టును గెలిపించిన మూడో వికెట్‌కీప‌ర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. అత‌డి కంటే ముందు ఆసీస్ మాజీ వికెట్ కీప‌ర్ ఆడం గిల్‌క్రిస్ట్, టీమిండియా స్టార్ రిష‌భ్ పంత్ ఈ ఘ‌న‌త సాధించారు.

విధ్వంస‌క ఆట‌గాడైన గిల్ క్రిస్ట్ 1999లో పాకిస్థాన్‌పై వీర‌విహారం చేశాడు. ఆసీస్ ఓట‌మి త‌ప్ప‌ద‌నుకున్న ద‌శ‌లో ఈ లెఫ్ట్‌హ్యాండ‌ర్ అజేయ శ‌త‌కం బాదాడు. 163 బంతుల్లో 149 ప‌రుగులతో ఆస్ట్రేలియాను గెలిపించాడు. ఇక భార‌త చిచ్చ‌ర‌పిడుగు రిష‌భ్ పంత్ 2021లో ఆస్ట్రేలియాపై అద‌ర‌గొట్టాడు. బ్రిస్బేన్‌లో జ‌రిగిన టెస్టులో పంత్ సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 138 బంతుల్లో 89 నాటౌట్‌తో టీమిండియాకు చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యాన్ని అందించాడు.

Alex Carey joins the company of clutch keepers #NZvAUS pic.twitter.com/6eP3oYGwTZ

తొలి టెస్టులో భారీ తేడాతో న్యూజిలాండ్‌ను ఓడించిన ఆసీస్ రెండో మ్యాచ్‌లోనూ అద్భుతం చేసింది. నాలుగో రోజు 202 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మైన ద‌శ‌లో 80 ప‌రుగుల‌కే ఐదు వికెట్లు ప‌డ్డాయి. ఆ స‌మ‌యంలో క్రీజులోకి వ‌చ్చిన క్యారీ అద్భుతంగా ఆడాడు. కివీస్ బౌల‌ర్ల స‌హ‌నాన్ని ప‌రీక్షిస్తూ అర్ధ శ‌త‌కం బాదాడు.

Walked in at 80-5 and played a near flawless knock 🙌

He may have not got that ton but he’s handed a reminder of his worth #NZvAUS pic.twitter.com/idEVf9n8hr

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 11, 2024