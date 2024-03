March 11, 2024 / 09:51 AM IST

NZ vs AUS 2nd Test : న్యూజిలాండ్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఆస్ట్రేలియా(Australia) టెస్టు సిరీస్ కైవ‌సం చేసుకుంది. క్రిస్ట్‌చ‌ర్చ్‌లో జ‌రిగిన రెండో టెస్టులో కంగారూ జ‌ట్టు అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. వికెట్ కీప‌ర్ అలెక్స్ క్యారీ(98 నాటౌట్) హాఫ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగ‌గా.. కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్(32 నాటౌట్) విలువైన ఇన్నింగ్స్‌తో జ‌ట్టును గెలిపించాడు. దాంతో, వ‌రుస‌గా రెండు టెస్టుల్లోనూ విజ‌య ఢంకా మోగించిన ఆసీస్ 2-0తో టెస్టు సిరీస్ సొంతం చేసుకుంది. క్యారీకి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, కివీస్ పేస‌ర్ మ్యాట్ హెన్రీకి ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డులు ద‌క్కాయి.

మొద‌టి రోజు నుంచి ర‌స‌వత్త‌రంగా సాగిన రెండో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా అద్భుతం చేసింది. నాలుగో రోజు 202 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మైన ద‌శ‌లో 80 ప‌రుగుల‌కే ఐదు వికెట్లు ప‌డ్డాయి. ఆ స‌మ‌యంలో క్యారీ అద్భుతంగా ఆడాడు. క్యారీ(98 నాటౌట్), క‌మిన్స్(32 నాటౌట్) సంచ‌ల‌న ఆట‌తో న్యూజిలాండ్ నుంచి విజ‌యాన్ని లాగేసుక‌న్నారు. మూడో రోజు కివీస్ పేస‌ర్ మ్యాట్ హెన్రీ దెబ్బ‌కు టాపార్డ‌ర్ కుప్ప‌కూలినా.. మిడిలార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు బాధ్య‌తాయుతంగా ఆడారు. దాంతో ఆసీస్ మూడో రోజు ఆట ముగిసే స‌రికి 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 77 ర‌న్స్ చేసింది.

Australia’s winning streak in New Zealand continues ✨ #NZvAUS pic.twitter.com/qaMuZtqr3f

నాలుగో రోజు ట్రావిస్ హెడ్(18) త్వ‌ర‌గానే ఔట‌నా.. మిచెల్ మార్ష్‌(80) హాఫ్ సెంచ‌రీతో జ‌ట్టును ఆదుకున్నాడు. కానీ, అంత‌లోనే బెన్ సియ‌ర్స్ మార్ష్‌ను ఔట్ చేసి ఆసీస్‌ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన క్యారీ, క‌మిన్స్‌తో క‌లిసి జ‌ట్టును విజ‌య తీరాల‌కు చేర్చాడు. దాంతో, ఆస్ట్రేలియా చేతిలో న్యూజిలాండ్ వ‌రుస‌గా 10 టెస్టుల్లో ఓట‌మి పాలైంది.

Walked in at 80-5 and played a near flawless knock 🙌

He may have not got that ton but he’s handed a reminder of his worth #NZvAUS pic.twitter.com/idEVf9n8hr

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 11, 2024