June 12, 2024 / 05:17 PM IST

AIFF : ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫ‌య‌ర్స్‌లో భార‌త జ‌ట్టు(India) అనూహ్యంగా వెనుదిర‌గ‌డం అంద‌ర్నీ ఆశ్చ‌ర్యానికి గురిచేసింది. జూన్ 1న ఖ‌తార్‌(Qatar)తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో టీమిండియా 1-2తో ఓట‌మి పాలైంది. అయితే.. ఆ మ్యాచ్‌లో ఖ‌తార్ జ‌ట్టు వివాదాస్ప‌ద గోల్‌తో ల‌బ్ది పొందింది. బంతి గీత అవ‌త‌ల ప‌డినా కూడా దక్షిణ కొరియాకు చెందిన రెఫ‌రీ కిమ్ వూ సుంగ్(Kim Woo Sung) దాన్ని గోల్‌గా ప్ర‌క‌టించాడు. దాంతో, భారత ఆట‌గాళ్లు మైదానంలోనే అత‌డి నిర్ణ‌యాన్ని వ్య‌తిరేకించారు.

ఈ ఓట‌మితో మూడో రౌండ్‌కు చేరాల‌నుకున్న భార‌త జ‌ట్టు ఆశ‌లు ఆవిర‌య్యాయి. దాంతో, ఆలిండియా

ఫుట్‌బాల్ స‌మాఖ్య (AIFF) ఈ విష‌యాన్ని సీరియ‌స్‌గా తీసుకుంది. ఖ‌తార్‌కు అన‌వ‌స‌రంగా గోల్ ఇచ్చిన రెఫ‌రీ కిమ్‌పై అంత‌ర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్ స‌మాఖ్య‌, ఆసియా ఫుట్‌బాల్ కౌన్సిల్‌కు ఫిర్యాదు చేసింది. దక్షిణ కొరియా రిఫ‌రీపై ఫిఫా, ఏఎఫ్‌సీలకు కంప్లైట్ చేశామ‌ని ఏఐఎఫ్ఎఫ్ అధ్య‌క్షుడు క‌ల్యాణ్ చౌబే(Kalyan Chaube) ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపాడు.

This is blatant cheating and freaking disgrace!!! WTF. Shame on Qatar and the referee #QATIND #IndianFootball

🇮🇳💔pic.twitter.com/irVSXsHY2s

— 𓆩𝕏s𝖍𝖚𝖇𝖍𓆪 (@xhubhh) June 11, 2024