IPL 2024: నువ్వటు.. నేనిటు..! ఐపీఎల్ లో మొదలైన ట్రేడ్.. పడిక్కల్ కోసం పది కోట్ల ఆటగాడిని వదులుకున్న లక్నో

November 22, 2023 / 05:22 PM IST

IPL 2024: వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ ముగియడంతో ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) ఫ్రాంచైజీలు వచ్చే నెలలో జరుగబోయే మినీ వేలం మీద పూర్తిస్థాయి దృష్టి కేంద్రీకరించాయి. డిసెంబర్‌ మూడో వారం (19న నిర్వహించే అవకాశముంది)లో నిర్వహించబోయే వేలానికి ముందే పలువురు ఆటగాళ్ల ట్రేడింగ్‌ కూడా మొదలైంది. ఇతర జట్లలో తమకు నచ్చిన ఆటగాళ్లను దక్కించుకోవడానికి గాను తమ జట్టులో ఉన్న ప్లేయర్లను వదులుకుంటున్నారు. తాజాగా రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ బ్యాటర్‌ దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌ కోసం లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ తమ ప్రధాన బౌలర్‌ అవేశ్‌ ఖాన్‌ను వదిలేసుకుంది.

ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీలు నవంబర్‌ 26 నాటికి తమ వద్ద అట్టిపెట్టుకునే ఆటగాళ్లతో పాటు వదులుకోబోయే ప్లేయర్లకు సంబంధించిన వివరాలను బీసీసీఐకి అందజేయాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని ఫ్రాంచైజీలు అలర్ట్‌ అయ్యాయి. కొద్దిరోజుల క్రితమే లక్నో.. విండీస్‌ బౌలర్‌ రొమారియా షెపర్డ్‌ను ముంబైకి ట్రేడ్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా లక్నో.. అవేశ్‌ ఖాన్‌ను రాజస్తాన్‌కు ట్రేడ్‌ చేసి ఆ జట్టులోని పడిక్కల్‌ను తమ జట్టులోకి తీసుకుంది. ఐపీఎల్‌ వేలానికి ముందు ఇది రెండో ట్రేడ్‌.

If RR Would’ve Release Devdutt Padikkal Then They Would’ve Freed 7.75 Crores But Instead They Got Avesh Khan for 10 Crores and This Trade Has Completely Fcked Their Purse Balance For Upcoming IPL Auction . Mostly They’ll Buy The Leftovers .

Now Riyan Parag Must Replicate His… pic.twitter.com/MrvMzk9orx

— Junaid Khan (@JunaidKhanation) November 22, 2023