April 12, 2023 / 10:57 AM IST

కోల్‌క‌తా: గుజ‌రాత్‌తో జ‌రిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో.. కోల్‌క‌తా బ్యాట‌ర్ రింకూ సింగ్(Rinku Singh) చివ‌రి ఓవ‌ర్‌లో వ‌రుస‌గా అయిదు సిక్స‌ర్లు కొట్టి జట్టును గెలిపించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ ఓవ‌ర్‌ను వేసిన య‌శ్ ద‌యాల్‌(Yash Dayal)ను .. రింకూ సింగ్ ఓదార్చే ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత బౌల‌ర్ ద‌యాల్‌కు రింకూ మెసేజ్ చేశాడు. నిజానికి ఈ ఇన్నింగ్స్‌తో రింకూ హీరో అయ్యాడు.. కానీ బౌల‌ర్ య‌శ్ మాత్రం తీవ్ర మ‌నోవేద‌న‌కు గురయ్యాడు. మ్యాచ్ ముగిశాక త‌లెత్తుకునే స్థితిలో కూడా లేకండా పోయాడు.

Chin up, lad. Just a hard day at the office, happens to the best of players in cricket. You’re a champion, Yash, and you’re gonna come back strong 💜🫂@gujarat_titans pic.twitter.com/M0aOQEtlsx

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 9, 2023