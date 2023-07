July 4, 2023 / 12:23 PM IST

లండ‌న్: ఇంగ్లండ్‌, ఆస్ట్రేలియా మ‌ధ్య యాషెస్ టెస్టు సిరీస్ ర‌స‌వ‌త్త‌రంగా సాగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే గ‌త ఆదివారం రెండో టెస్టు అయిదో రోజు ఆట‌లో వివాదాస్ప‌ద ర‌నౌట్(Controversial runout) చోటుచేసుకున్న‌ది. ఇంగ్లండ్ బ్యాట‌ర్ జానీ బెయిర్‌స్టో ర‌నౌట్(Bairstow runout) అయిన విధానం ప‌ట్ల స‌ర్వ‌త్రా విమ‌ర్శ‌లు వ‌స్తున్నాయి. బెయిర్‌స్టోను ఆసీస్ వికెట్ కీప‌ర్ ఔట్ చేసిన స్ట‌యిల్‌పై వివాదం ముదిరింది. దీంతో ఆసీస్ ఆన్ ఫీల్డ్ ప్ర‌వ‌ర్త‌న స‌రిగా లేద‌ని ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ ఆరోపించాడు. ఆ ఆరోప‌ణ‌ల‌కు బ్రిటీష్ ప్ర‌ధాని రుషీ సునాక్ కూడా వ‌త్తాసు ప‌లికారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లండ్ దేశాల మ‌ధ్య ఇప్పుడు మాట‌ల యుద్ధం న‌డుస్తోంది. టెస్టు మ్యాచ్ ముగిసినా.. రెండు దేశాల‌కు చెందిన మీడియాలు మాత్రం త‌మ క‌థ‌నాల‌తో పంచ్‌లు వేస్తూ రీడ‌ర్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి.

Why is there even a debate about the Bairstow “run out”? He was clearly & fairly out!

Carey collected the ball & in the same motion threw it at the stumps. Bairstow was walking down the pitch without so much as informing the wicket keeper! That’s OUT!pic.twitter.com/daQtHSjd7F

— Sameer Gharat (@supersam5) July 2, 2023