Ind vs Afg | టాస్ ఓడిన టీమ్ఇండియా.. అఫ్ఘానిస్థాన్ బ్యాటింగ్

October 11, 2023 / 01:43 PM IST

Ind vs Afg | వన్‌ డే ప్రపంచకప్‌ టోర్నీ(CWC2023)లో భాగంగా బుధవారం భారత్ – అఫ్ఘానిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ జరగనుంది. ఈ క్ర‌మంలో టాస్ గెలిచినా అఫ్ఘానిస్థాన్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుని భారత్‌కు బౌలింగ్ అప్ప‌గించింది. ఢిల్లీలోని అరుణ్‌ జైట్టీ స్టేడియంలో మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభంకానుంది. ఇక తన తొలి మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ చేతిలో పరాజయం పాలైన అఫ్ఘాన్‌ టీమ్‌ భారత్‌పై సంచలనం నమోదు చేయాలని భావిస్తోంది.

🚨 Toss & Team News 🚨

Afghanistan have elected to bat against the @ImRo45-led #TeamIndia!

1⃣ change in the line-up for India as Shardul Thakur is named in the team.

A look at our Playing XI 🔽

Follow the match ▶️ https://t.co/f29c30au8u #CWC23 | #INDvAFG | #MeninBlue pic.twitter.com/Vazk9Xon0q

— BCCI (@BCCI) October 11, 2023