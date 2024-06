June 27, 2024 / 07:19 AM IST

ట్రినిడాడ్‌: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో సంచలనాలు సృష్టిస్తూ సెమీస్‌కు చేరిన ఆఫ్ఘన్లు (Afghanistan) చతికిలబడ్డారు. బ్యాట్స్‌మెన్‌ చేత్తులెత్తేయడంతో 11.5 ఓవర్లలోనే ఆలౌటయ్యారు. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్ల ధాటికి 56 పరుగులకే చాపచుట్టేశారు. టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న ఆఫ్ఘానిస్థాన్‌ కెప్టెన్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ నమ్మకాన్ని బ్యాటర్లు వమ్ముచేశారు. తొలి ఓవర్‌లోని మొదటి వికెట్‌ కోల్పోయిన కాబూలీలు ఏ దశలోనూ కోలుకోలేకపోవాయరు. అజ్మతుల్లా మినహా ఒక్క బ్యాట్స్‌మెన్‌ కూడా రెండంకెల స్కోర్‌ చేయలేకపోయారు. సఫారీ బౌలర్లు నిప్పులు చెరిగేలా బంతులు సంధించడంతో ముగ్గురు బ్యాటర్లు కనీసం ఖాతా కూడా తెరువలేదు. దీంతో 11.5 ఓవర్లలోనే 56 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయ్యారు. ప్రపంచకప్‌లో సెమీఫైనల్‌లో ఇదే అతితక్కవ స్కోర్‌ కావడం గమనార్హం. ఇక ఆఫ్ఘానిస్థాన్‌ జట్టుకు కూడా లోయెస్ట్‌ స్కోర్‌ కూడా ఇదే.

సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో మార్కో జాన్సెన్, తబ్రేజ్‌ షంసీ మూడేసి వికెట్లు తీయగా, కగిసో రబాడా 2, అన్రిచ్‌ నోకియా 2 చొప్పున వికెట్లు పడగొట్టారు. వికెట్ల వేటను ప్రారంభించిన జాన్సెన్‌కు రబాడా, షంషీ తోడవడంతో ఆఫ్ఘాన్‌ ఓ దశలో 50 పరుగులు చేయడం కూడా కష్టంగానే కనిపించింది.

