AFG vs SL: లంకకు ఫరూఖీ దెబ్బ.. అఫ్గాన్ టార్గెట్ ఎంతంటే..!

October 30, 2023 / 05:54 PM IST

AFG vs SL: మహారాష్ట్రలోని పూణే వేదికగా శ్రీలంక – అఫ్గానిస్తాన్‌ మధ్య జరుగుతున్న 30వ లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన లంక తడబడింది. ఆ జట్టులో ఒక్కరంటే ఒక్క బ్యాటర్‌ కూడా అర్థ సెంచరీ చేయలేకపోవడంతో లంకేయులు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 241 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది. ఓపెనర్‌ పతుమ్‌ నిస్సంక (60 బంతుల్లో 46, 5 ఫోర్లు) టాప్‌ స్కోరర్‌. అఫ్గాన్‌ బౌలర్లలో ఫజల్లా ఫరూఖీ నాలుగు వికెట్లు తీసి లంక పతనాన్ని శాసించాడు. ఆదినుంచి లంకను కట్టడి చేసిన అఫ్గానిస్తాన్‌.. ఈ మెగా టోర్నీలో మూడో విజయం సాధిస్తే పాకిస్తాన్‌, శ్రీలంకను దాటి ఐదో స్థానానికి చేరే అవకాశం ఉంటుంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న లంకకు శుభారంభం దక్కలేదు. ఓపెనర్‌ దిముత్‌ కరుణరత్నె (15) విఫలమవగా కెప్టెన్‌ కుశాల్‌ మెండిస్‌ (50 బంతుల్లో 39, 3 ఫోర్లు), పతుమ్‌ నిస్సంక రెండో వికెట్‌కు 62 పరుగులు జోడించారు. లంకను నిలబెడతారునుకున్న ఈ జోడీని అజ్మతుల్లా విడదీశాడు. నిస్సంక నిష్క్రమించినా కుశాల్‌.. మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ సదీర సమరవిక్రమ (40 బంతుల్లో 36, 3 ఫోర్లు) లు మూడో వికెట్‌కు 50 పరుగులు జతచేశారు. కానీ ఐదు పరుగుల వ్యవధిలో ఈ ఇద్దరూ నిష్క్రమించడంతో లంక కష్టాల్లో పడింది.

మిడిలార్డర్‌లో చరిత్‌ అసలంక (28 బంతుల్లో 22, 2 ఫోర్లు), ధనంజయ డిసిల్వ (14)లు పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు. ఏంజెలో మాథ్యూస్‌ (26 బంతుల్లో 23, 1 ఫోర్‌, 1 సిక్స్‌) చివరిదాకా ఉన్నా అతడు బ్యాట్‌ ఝుళిపించలేకపోయాడు. లంక లోయరార్డర్‌ బ్యాటర్‌ దుష్మంత చమీర (1) విఫలమైనా మహీశ్‌ తీక్షణ (31 బంతుల్లో 29, 3 ఫోర్లు) ఆదుకోవడంతో లంక స్కోరు 200 మార్కు దాటింది.

An interesting run chase awaits in Pune!

Afghanistan require 242 for victory, the winner of today’s game will move to fifth in the table.#CWC23 #BBCCricket pic.twitter.com/OFXnticxQu

— Test Match Special (@bbctms) October 30, 2023