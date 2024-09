AFG vs NZ | తప్పెవరిది..? శిక్షెవరికి..? అఫ్గాన్‌, కివీస్‌ టెస్టు నిర్వహణ వైఫల్యం బీసీసీఐ తప్పిదమేనా?

September 10, 2024 / 06:27 PM IST

AFG vs NZ | అఫ్గానిస్థాన్‌, న్యూజిలాండ్ మధ్య నోయిడా ఆతిథ్యమిస్తున్న చారిత్రాత్మక టెస్టులో ఒక్క బంతి కూడా పడకుండానే తీవ్ర చర్చనీయాంశమవుతోంది. నాలుగు రోజుల నుంచీ నోయిడాలో వర్షం లేకున్నా కనీసం చిన్న చినుకు కూడా పడకున్నా అక్కడ ఆట సాగకపోవడానికి కారణం తడి ఔట్‌ఫీల్డ్‌. అదీగాక ఇక్కడ వసతులు కూడా సరిగ్గా లేవని, క్రికెటర్లకు వడ్డించే ఆహారపాత్రలను టాయ్‌లెట్లలో శుభ్రం చేస్తున్న ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవడం, ఔట్‌ ఫీల్డ్‌ను ఫ్యాన్లతో ఆరబెట్టడం వంటివి సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తుండటంతో అందరూ ఇది బీసీసీఐ నిర్వహణ లోపమని ఎత్తిచూపుతున్నారు. కానీ వాస్తవం మరోలా ఉంది!

ఆప్షన్లు ఇచ్చినా..

తాలిబన్‌ రాజ్యం పుణ్యమా అని తమ దేశంలో క్రికెట్‌ ఆడే పరిస్థితులు లేకపోవడంతో తటస్థ వేదికల మీద ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లు ఆడుతున్న అఫ్గాన్‌.. న్యూజిలాండ్‌తో తాము ఆడబోయే మొట్టమొదటి టెస్టు మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యమివ్వాలని బీసీసీఐని కోరింది. అందుకు బీసీసీఐ సానుకూలంగా స్పందిస్తూ.. కాన్పూర్, నోయిడా, బెంగళూరు వేదికలలో ఏదైనా ఒకదానిని ఎంచుకోవాలని అఫ్గాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (ఏసీబీ) కు సూచించింది. గతంలోనూ నోయిడాలో మ్యాచ్‌లు ఆడిన అనుభవం ఉండటంతో అఫ్గాన్‌.. ఈ వేదికనే ఎంచుకున్నట్టు ఏసీబీ అధికార ప్రతినిధి మెహనజుద్దీన్‌ రజ్‌ తెలిపాడు.

