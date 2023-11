Abdul Razzaq: పీసీబీని విమర్శించబోయి అమితాబ్ బచ్చన్ కోడలిని అవమానించిన పాక్ మాజీ క్రికెటర్.. తిట్టిపోస్తున్న నెటిజన్లు

November 14, 2023 / 05:45 PM IST

Abdul Razzaq: వన్డే ప్రపంచకప్‌లో పాకిస్తాన్‌ పేలవ ప్రదర్శనపై విమర్శలు గుప్పించే క్రమంలో పాక్‌ మాజీ ఆల్‌ రౌండర్‌ ఓ చెత్త ఉదాహరణతో బాలీవుడ్‌ బిగ్‌ బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ కోడలు ఐశ్వర్యరాయ్‌ను అవమానించాడు. మెగా టోర్నీలో బాబర్‌ సేన ఘోర ప్రదర్శన, పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (పీసీబీ) వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై స్పందిస్తూ అతడు ఐశ్వర్యరాయ్‌పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

రజాక్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘గత కొన్నిరోజులుగా పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు ఉద్దేశంక ఏంటో అర్థం కావడం లేదు. నేను పాక్‌ తరఫున ఆడే రోజుల్లో నాటి సారథి యూనిస్‌ ఖాన్‌ జట్టును అద్భుతంగా నడిపేవాడు. యూనిస్‌తో పాటు జట్టు సహచరుల నుంచి నేను స్ఫూర్తి పొందేవాడిని. కానీ జట్టులో ఇప్పుడు అలాంటి వాతావరణం లేదు. ఆటగాళ్ల వ్యవహార శైలిపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. అసలు పీసీబీ ఉద్దేశం ఏంటో అర్థం కావడం లేదు..’ అంటూ వ్యాఖ్యానించాడు. ఇదే క్రమంలో పీసీబీని విమర్శించబోయి ‘ఇదెలా ఉందంటే.. మీరు ఐశ్వర్యరాయ్‌ను పెళ్లి చేసుకుంటే మీకు మంచి పిల్లలు పుడతారు అనుకుంటారు. కానీ ఎప్పటికీ అలా జరుగదు..’ అని అన్నాడు.

Shameful example given by Abdul Razzaq. #AbdulRazzaq #CWC23 pic.twitter.com/AOboOVHoQU

— Shaharyar Ejaz 🏏 (@SharyOfficial) November 13, 2023