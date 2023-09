Tech News Google Search Engines Most Searches For Last 25 Years

Google Search | 25 ఏండ్లలో గూగుల్‌లో ఎక్కువగా వెతికింది వీటి గురించే..

Google Search | ఒకప్పుడు ఏదైనా సమాచారం కావాలంటే పేపర్లలోనో.. పుస్తకాల్లోనో వెతికేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు ఏ సమాచారం కావాలన్నా క్షణాల్లో అరచేతిలో ప్రత్యక్షమవుతున్నది. దానికి కారణం గూగుల్‌. ఈ సెర్చింజన్‌లో దొరకని సమాచారం ఉండదు. ఏ విషయం కావాలన్నా గూగుల్‌ సెర్చింజన్‌ను అడిగేయొచ్చు.

Google Search | ఒకప్పుడు ఏదైనా సమాచారం కావాలంటే పేపర్లలోనో.. పుస్తకాల్లోనో వెతికేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు ఏ సమాచారం కావాలన్నా క్షణాల్లో అరచేతిలో ప్రత్యక్షమవుతున్నది. దానికి కారణం గూగుల్‌. ఈ సెర్చింజన్‌లో దొరకని సమాచారం ఉండదు. ఏ విషయం కావాలన్నా గూగుల్‌ సెర్చింజన్‌ను అడిగేయొచ్చు. అలాంటి గూగుల్‌ సెర్చింజన్‌ అందుబాటులోకి వచ్చి 25 ఏండ్లు పూర్తయ్యింది. స్టాన్‌ఫోర్డ్‌ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న సమయంలో లారీ పేజ్‌, సెర్గే బ్రిన్‌ 1998లో ప్రారంభించిన గూగుల్‌ సెర్చింజన్‌.. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌ 4వ తేదీతో సిల్వర్‌ జూబ్లీ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ పాతికేండ్లలో గూగుల్‌లో జనాలు ఎక్కువగా వెతికిన పదాలకు సంబంధించి అల్‌ జజీరా సంస్థ ఒక జాబితాను విడుదల చేసింది.

2003 నుంచి 2022 మధ్యలో గూగుల్‌లో అత్యధికంగా వెతికిన పదాలను అల్‌ జజీరా సంస్థ విశ్లేషించింది. ఒక్కో ఏడాదిలో ఎక్కువగా వెతికిన టాప్‌-5 పదాల ఆధారంగా వాటిని ప్రధానంగా 6 కేటగిరీలుగా విభజించింది. సెలబ్రెటీలు, టెక్నాలజీ, స్పోర్ట్స్‌, డిజాస్టర్‌, మూవీ/టీవీషో, ఇతర అనే ఆరు కేటగిరీలుగా విభజించింది. వ్యక్తులపరంగా బ్రిట్నీ స్పియర్‌, మైఖేల్‌ జాక్సన్‌, నెల్సన్‌ మండేలా, డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, క్వీన్‌ ఎలిజబెత్‌ II పదాలను అత్యధికంగా సెర్చ్‌ చేసినట్లు పేర్కొంది. టెక్నాలజీ పరంగా ఫేస్‌బుక్‌, ఐఫోన్‌, పొకెమన్‌ గో, జూమ్‌ పదాలను, స్పోర్ట్స్‌లో ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌, ఎన్‌బీఏ, క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ల గురించి వెతికారు. 2005 సునామీ, ఎబోలా, కరోనా వైరస్‌, హ్యారీపోటర్‌, ఐస్‌బకెట్‌ ఛాలెంజ్‌, అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు, ఉక్రెయిన్‌ సంక్షోభం వంటి పదాలను గురించి కూడా ఎక్కువగానే సెర్చ్‌ చేశారు. కేటగిరీల వారీగా ఆ పూర్తి జాబితా మీకోసం..

2003లో..

బ్రిట్నీ స్పియర్‌ ( పర్సన్ )

హ్యారీపోటర్‌(మూవీ/ టీవీషో/ సాంగ్‌)

మ్యాట్రిక్స్‌ (మూవీ/ టీవీషో/ సాంగ్‌)

షకీరా ( పర్సన్ )

డేవిడ్‌ బెక్‌హామ్‌ ( పర్సన్ )

2004లో..

బ్రిట్నీస్పియర్‌ ( పర్సన్ )

పారిస్‌ హిల్టన్‌( పర్సన్ )

క్రిస్టియానా అగ్యులెరా( పర్సన్ )

పమెలా ఆండర్సన్‌( పర్సన్ )

చాట్‌ (టెక్నాలజీ)

2005లో..

జానెట్‌ జాక్సన్‌( పర్సన్ )

హారికేన్‌ కత్రినా (డిజాస్టర్/ యాక్సిడెంట్‌)

2004 సునామీ (డిజాస్టర్/ యాక్సిడెంట్‌)

ఎక్స్‌బాక్స్‌ 360 (టెక్నాలజీ)

బ్రాడ్‌పిట్‌ ( పర్సన్ )

2006లో..

బెబో (టెక్నాలజీ)

మైస్పేస్‌ (టెక్నాలజీ)

ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌ (స్పోర్ట్స్‌)

మెటాకేఫ్‌ (టెక్నాలజీ)

రేడియోబ్లాగ్ (టెక్నాలజీ)

2007లో..

అమెరికన్‌ ఐడల్‌ (మూవీ/ టీవీషో/ సాంగ్‌)

యూట్యూబ్‌ (టెక్నాలజీ)

బ్రిట్నీస్పియర్‌ ( పర్సన్ )

ఐసీసీ క్రికెట్‌ వరల్డ్‌కప్‌ (స్పోర్ట్స్‌) (డిజాస్టర్/ యాక్సిడెంట్‌)

క్రిస్‌ బెనోత్‌ ( పర్సన్ )

2008లో..

ఒబామా ( పర్సన్ )

మెక్‌కాయిన్( పర్సన్ )

పలిన్‌( పర్సన్ )

లిల్‌ వేయిన్‌( పర్సన్ )

మైలీ సిరస్‌( పర్సన్ )

2009లో..

మైఖేల్‌ జాక్సన్‌ ( పర్సన్ )

ఫేస్‌బుక్‌ (టెక్నాలజీ)

టునెటి (టెక్నాలజీ)

ట్విట్టర్‌ (టెక్నాలజీ)

సనాలిక (టెక్నాలజీ)

2010లో

చాట్‌రౌలెట్టె (టెక్నాలజీ)

ఐప్యాడ్‌ (టెక్నాలజీ)

జస్టిన్‌ బీబర్‌ ( పర్సన్ )

నిక్కీ మినాజ్‌ ( పర్సన్ )

ఫ్రివ్‌ (టెక్నాలజీ)

2011లో

రెబాకా బ్లాక్‌ ( పర్సన్ )

గూగుల్‌ ప్లస్‌ (టెక్నాలజీ)

ర్యాన్‌ డన్‌ ( పర్సన్ )

కేసీ ఆంథోనీ ( పర్సన్ )

బ్యాటిల్‌ ఫీల్డ్‌ 3(టెక్నాలజీ)

2012లో..

వైట్నీ హౌస్టన్‌ ( పర్సన్ )

గంగ్నమ్‌ స్టైల్‌(మూవీ/ టీవీషో/ సాంగ్‌)

హారీకేన్‌ శాండీ (డిజాస్టర్/ యాక్సిడెంట్‌)

ఐప్యాడ్‌ 3, (టెక్నాలజీ)

డయాబ్లో 3 (టెక్నాలజీ)

2013లో..

నెల్సన్‌ మండేలా ( పర్సన్ )

పాల్‌ వాకర్‌ ( పర్సన్ )

ఐఫోన్‌ 5ఎస్‌ (టెక్నాలజీ)

కారీ మోన్‌టీత్‌ ( పర్సన్ )

హర్లీమ్‌ షేక్‌ (మూవీ/ టీవీషో/ సాంగ్‌)

2014లో

రాబిన్‌ విలియమ్స్‌ ( పర్సన్ )

వరల్డ్‌ కప్‌ (స్పోర్ట్స్‌)

ఎబోలా(డిజాస్టర్/ యాక్సిడెంట్‌)

మలేసియా ఎయిర్‌లైన్స్‌ (డిజాస్టర్/ యాక్సిడెంట్‌)

ఐస్‌ బకెట్‌ ఛాలెంజ్‌(Others )

2015లో..

లామర్‌ ఓడోమ్‌( పర్సన్ )

చార్లీ హెబ్డో (డిజాస్టర్/ యాక్సిడెంట్‌)

అగర్‌.ఐవో (టెక్నాలజీ)

జురాసిక్‌ వరల్డ్‌ (మూవీ/ టీవీషో/ సాంగ్‌)

పారిస్‌ (Others )

2016లో..

పొకెమన్‌ గో (టెక్నాలజీ)

ఐఫోన్‌ 7 (టెక్నాలజీ)

డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ( పర్సన్ )

ప్రిన్స్‌( పర్సన్ )

పవర్‌బాల్‌ (టెక్నాలజీ)

2017లో

హారికేన్‌ ఐర్మా (డిజాస్టర్/ యాక్సిడెంట్‌)

ఐఫోన్‌ 8 (టెక్నాలజీ)

ఐఫోన్‌ ఎక్స్‌ (టెక్నాలజీ)

మాట్‌ లౌయెర్‌( పర్సన్ )

మేఘన్‌ మార్కిల్‌( పర్సన్ )

2018లో

వరల్డ్‌కప్‌ (స్పోర్ట్స్‌)

అవిసి ( పర్సన్ )

మాక్‌ మిల్లర్‌ ( పర్సన్ )

స్టాన్‌ లీ ( పర్సన్ )

బ్లాక్‌ పాంథర్‌ (మూవీ/ టీవీషో/ సాంగ్‌)

2019లో..

ind vs sa (స్పోర్ట్స్‌)

కామెరూన్‌ బోయ్సె ( పర్సన్ )

కోపా అమెరికా (స్పోర్ట్స్‌)

బంగ్లాదేశ్‌ వర్సెస్‌ ఇండియా (స్పోర్ట్స్‌)

ఐఫోన్‌ 11 (టెక్నాలజీ)

2020లో

కరోనావైరస్‌ (డిజాస్టర్/ యాక్సిడెంట్‌)

అమెరికా ఎలక్షన్‌ రిజల్ట్స్‌ (Others )

కొబే బ్రియంట్‌ ( పర్సన్ )

జూమ్‌(టెక్నాలజీ)

ఐపీఎల్‌ (స్పోర్ట్స్‌)

2021లో

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ (aus vs ind )(స్పోర్ట్స్‌)

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ( ind vs eng )(స్పోర్ట్స్‌)

ఐపీఎల్‌(స్పోర్ట్స్‌)

ఎన్‌బీఏ(స్పోర్ట్స్‌)

యూరో 2021(స్పోర్ట్స్‌)

2022లో

వరల్డి (Others )

మెన్స్‌టీ20 వరల్డ్ కప్‌ ( ind vs eng )

ఉక్రెయిన్‌ (Others )

క్వీన్‌ ఎలిజబెత్‌ ( పర్సన్ )

మెన్స్‌టీ20 వరల్డ్ కప్‌ ( ind vs sa ) (స్పోర్ట్స్‌)