5. ఇండియన్‌ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్‌ చైర్మన్‌, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌గా ఎవరు నియమితులయ్యారు? 1) రాజీవ్‌ గుప్తా 2) రోహిత్‌ బజాజ్‌ 3) సత్యనారాయణ గోయల్‌ 4) అనిష్క గుప్తా

August 29, 2024 / 05:39 AM IST

పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం కరెంట్‌ ఎఫైర్స్‌

5. ఇండియన్‌ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్‌ చైర్మన్‌, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌గా ఎవరు నియమితులయ్యారు?

1) రాజీవ్‌ గుప్తా 2) రోహిత్‌ బజాజ్‌

3) సత్యనారాయణ గోయల్‌ 4) అనిష్క గుప్తా

6. 15వ అగ్రికల్చర్‌ లీడర్‌షిప్‌ అవార్డుల కమిటీ ద్వారా 2024కి ఉత్తమ వ్యవసాయ రాష్ట్ర అవార్డుని గెలుచుకున్నది?

1) మహారాష్ట్ర 2) తమిళనాడు

3) పంజాబ్‌ 4) ఉత్తరప్రదేశ్‌

7. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల అవగాహన దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఏ రోజున జరుపుకొంటారు?

1) జూలై 8 2) జూలై 9

3) జూలై 10 4) జూలై 11

8. 2024, జూన్‌ కోసం ఐసీసీ పురుషుల, మహిళల ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మంత్‌ను గెలుచుకున్న వారు?

1) హార్దిక్‌ పాండ్యా, స్మృతి మందాన

2) రవీంద్ర జడేజా, స్మృతి మందాన

3) జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా, స్మృతి మందాన

4) విరాట్‌ కోహ్లీ, జెమిమా రోడ్రిగ్స్‌

9. గ్లోబల్‌ ఎనర్జీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఏ రోజున జరుపుకొంటారు?

1) జూలై 9 2) జూలై 10

3) జూలై 11 4) జూలై 12

10. రాజస్థాన్‌ ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు రోడ్‌ సేఫ్టీ యాక్షన్‌ ప్లాన్‌ను ఆమోదించిన మొదటి రాష్ట్రంగా అవతరించింది?

1) 15 ఏళ్లు 2) 10 ఏళ్లు

3) 20 ఏళ్లు 4) 5 ఏళ్లు

11. 16వ ఆర్థిక సంఘం 5 మంది సభ్యులతో కూడిన సలహా మండలిని ఏర్పాటు చేసింది. దాని చైర్మన్‌ ఎవరు?

1) అరవింద్‌ పణ్‌గరియా

2) పూనం గుప్తా

3) సిద్దార్థ మొహంతి

4) నీనా సింగ్‌

12. కెంజా లెలీ ప్రపంచంలోనే మొదటి మిస్‌ ఏఐగా పేరు పొందింది. ఆమె ఏ దేశానికి చెందింది?

1) మెక్సికో 2) మొరాకో

3) బెల్జియం 4) జర్మనీ

13. యూరోపియన్‌ స్పేస్‌ ఏరియన్‌-6 రాకెట్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈఎస్‌ఏ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది?

1) ఫ్రాన్స్‌ 2) స్పెయిన్‌

3) రష్యా 4) బ్రిటన్‌

14. బ్రిక్స్‌ పార్లమెంటరీ ఫోరం ఏ ఎడిషన్‌లో భారతి పార్లమెంటరీ ప్రతినిధి బృందానికి ఓం బిర్లా నాయకత్వం వహిస్తారు?

1) 10 2) 11 3) 9 4) 12

15. 2024 పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో భారత జట్టుకు ఏ కంపెనీ ప్రధాన స్పాన్సర్‌గా ఉంది?

1) టాటా గ్రూప్‌ 2) అదాని గ్రూప్‌

3) కాగ్నిజంట్‌ 4) ఇన్ఫోసిస్‌

జవాబులు

5.3 6.1 7.3 8.3 9.2 10.2 11.2 12.2 13.1 14.1 15.2

1. న్యూఢిల్లీలో వాణిజ్యంపై జరిగిన 9వ వర్కింగ్‌ గ్రూప్‌ సమావేశంలో భారతదేశం ఏ దేశంతో సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల కోసం పరస్పర గుర్తింపు ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది?

1) తైవాన్‌ 2) రష్యా

3) ఇండోనేషియా 4) నేపాల్‌

2. రష్యాలోని సెయింట్‌ పీటర్స్‌బర్గ్‌లో జరిగే 10వ బ్రిక్స్‌ పార్లమెంటరీ ఫోరంకు భారత పార్లమెంటరీ ప్రతినిధి బృందం ఎవరు నాయకత్వం వహిస్తారు?

1) పీసీ మోదీ

2) శంభు శరన్‌ పటేల్‌

3) అంజనీ కుమార్‌ 4) ఓం బిర్లా

3. రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ బెంగాల్‌ విశ్వవిద్యాలయాల్లో వైస్‌ చాన్స్‌లర్‌ నియామకం కోసం సుప్రీంకోర్టు నియమించిన సెర్చ్‌ అండ్‌ సెలక్షన్‌ కమిటీకి చైర్మన్‌ ఎవరు?

1) షరద్‌ అరవింద్‌ బాబ్డి

2) డీ వై చంద్రచూడ్‌

3) ఉదయ్‌ లలిత్‌

4) ఎన్‌ వీ రమణ

4. నీతి ఆయోగ్‌ మంజూరులో రాష్ట్రంలోని మొదటి ప్లాంట్‌ క్లినిక్‌, సాయిల్‌ టెస్టింగ్‌ ల్యాబొరేటరీ పంజాబ్‌లోని ఏ జిల్లాలో స్థాపించారు?

1) అమృత్‌సర్‌ 2) మొగా

3) లుథియానా 4) పాటియాలా

5. జాతీయ చేపల రైతు దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఏ రోజున జరుపుకొంటారు?

1) జూలై 9 2) జూలై 10

3) జూలై 11 4) జూలై 12

6. 2024లో పారిస్‌ డైమండ్‌ లీగ్‌లో 3000 మీటర్లు స్టీపుల్‌ చేజ్‌లో నూతన జాతీయ రికార్డ్‌ను సాధించిన క్రీడాకారుడు ?

1) Amos Serem

2) Avinash Sable

3) Abrham Sime

4) Conseslus Kipruto

7. రష్యాలోని ఏ రెండు నగరాల్లో కాన్సు లేట్లను భారతదేశం ప్రారంభించనుంది?

1) Kazan and Yekaterinburg

2) Saint Petersburg

and Vlasivostok

3) Samara and Moscow

4) Kazan and Moscow

8. ఫిలిప్పీన్స్‌తో పాటు ఏ దేశం పరస్పర యాక్సెస్‌ ఒప్పందంపై సంతకం చేయడంతో తమ రక్షణ సంబంధాలను పెంచుకున్నాయి?

1) ఉక్రెయిన్‌ 2) జపాన్‌

3) ఫ్రాన్స్‌ 4) జర్మనీ

9. మెడికల్‌ డివైసెస్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ సిస్టమ్‌ని

ఏ సంస్థ ప్రారంభించింది?

1) World Health Organisation

2) World Bank

3) UNICEF 4) UNDP

10. కొలంబో సెక్యూరిటీ కాన్‌క్లేవ్‌కు హాజరైన ఐదవ పూర్తి సభ్య దేశంగా ఏ దేశం అవతరించింది?

1) శ్రీలంక 2) బంగ్లాదేశ్‌

3) ఇటలీ 4) ఇరాన్‌

11. గత 41 ఏళ్లలో ఏ దేశాన్ని సందర్శించిన తొలి ప్రధానిగా మోదీ నిలిచారు?

1) పోర్చుగల్‌ 2) హంగేరీ

3) ఆస్ట్రేలియా 4) ఆస్ట్రియా

12. ప్రపంచంలోని మొదటి వాయిస్‌ ఆసిస్టెంట్‌ ‘మోషి’ ని ఏ దేశానికి చెందిన ఏఐ కంపెనీ ప్రారంభించింది?

1) జపాన్‌ 2) రష్యా

3) యూఎస్‌ఏ 4) ఫ్రాన్స్‌

జవాబులు

1.1 2.4 3.3 4.2 5.2 6.2 7.1 8.2 9.1 10.2 11.4 12.4

1. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని సంస్థలు, అంకురాల కోసం ఎన్ని కోట్ల రూపాయలతో ప్రత్యేక నిధి ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నేషనల్‌ బ్యాంక్‌ ఫర్‌ అగ్రికల్చర్‌ అండ్‌ రూరల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ తెలిపింది?

1) రూ.450 2) రూ.550

3) రూ.650 4) రూ.750

2. రామచంద్ర పౌడల్‌ ఏ దేశ అధ్యక్షుడు?

1) బంగ్లాదేశ్‌ 2) అఫ్గానిస్థాన్‌

3) నేపాల్‌ 4) ఫ్రాన్స్‌

3. డా. వైఎస్సార్‌ ఆరోగ్యశ్రీని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా మారుస్తుంది?

1) చంద్రన్న వైద్య సేవా ట్రస్ట్‌

2) ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వైద్య సేవా ట్రస్ట్‌

3) అంబేద్కర్‌ వైద్య సేవా ట్రస్ట్‌

4) ఎన్టీరామారావు మెడికల్‌ సర్వీసెస్‌ ట్రస్ట్‌

4. తొలి భారతీయ మహిళా ఈటీవో రోమితా ఏ రాష్ర్టానికి చెందినవారు?

1) ఒడిశా 2) ఛత్తీస్‌గఢ్‌

3) మహారాష్ట్ర 4) కర్ణాటక

5. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు?

1) కృష్ణతేజ 2) హిమాన్షు

3) వివేక్‌ యాదవ్‌ 4) అరుణ్‌ కుమార్‌

6. జూన్‌ 25న ప్రతి సంవత్సరం రాజ్యాంగ హత్యా దినంగా నిర్వహించాలని కేంద్ర హోంశాఖ ఏ తేదీన గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది?

1) 2024, జూలై 9

2) 2024, జూలై 10

3) 2024, జూలై 11

4) 2024, జూలై 12

7. మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ఏ రోజున అత్యవసర పరిస్థితిని విధించారు?

1) జూన్‌ 1 2) జూన్‌ 15

3) జూన్‌ 25 4) జూన్‌ 30

8. గుల్బెంకియన్‌ ప్రైజ్‌ ఫర్‌ హ్యూమానిటీ అవార్డుని ఏ దేశం ప్రదానం చేస్తుంది?

1) పోర్చుగల్‌ 2) స్పెయిన్‌

3) ఇటలీ 4) జపాన్‌

9. గుల్బెంకియన్‌ ప్రైజ్‌ ఫర్‌ హ్యుమానిటీ అవార్డు ప్రైజ్‌ మనీ ఎంత?

1) రూ. 6 కోట్లు 2) రూ. 7 కోట్లు

3) రూ. 8 కోట్లు 4) రూ. 9 కోట్లు

10. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజా భాగస్వామ్యం ప్రకృతి వ్యవసాయానికి కింది ఏ సంవత్సరంలో UNEP అవార్డు లభించింది?

1) 2015 2) 2016

3) 2012 4) 2018

11. సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్య సూచిక – 2024లో తెలంగాణ ఎన్నో స్థానంలో నిలిచింది?

1) 9 2) 10

3) 11 4) 12

12. సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్య సూచీలో 2024లో తొలి స్థానంలో నిలిచిన రాష్ట్రం?

1) తమిళనాడు 2) తెలంగాణ

3) ఉత్తరాఖండ్‌ 4) గోవా

13. 2054 నాటికి భారతదేశ జనాభా ఎన్ని కోట్లకు చేరనుంది?(సుమారుగా)

1) 150 కోట్లు 2) 160 కోట్లు

3) 170 కోట్లు 4) 180 కోట్లు

14. ఏ దేశంలో ఒక వీధికి భారతీయ మూలాలు కలిగిన డాక్టర్‌ జార్జ్‌ మాథ్యూ పేరు పెట్టారు?

1) రష్యా 2) అబుదాబి

3) అమెరికా 4) బ్రిటన్‌

15. సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్య సూచిక 2024 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో తొలిస్థానంలోనిలిచింది?

1) చండీగఢ్‌ 2) ఢిల్లీ

3) అండమాన్‌, నికోబార్‌ ఐలాండ్స్‌

4) పుదుచ్చేరి

జవాబులు

1.4 2.3 3.4 4.3 5.3 6.4 7.3 8.1 9.4 10.2 11.1 12.1 13. 3 14. 2 15.4

1. ఇటీవల ఏ కంపెనీ 5 ఏళ్ల గ్రీన్‌ లోన్‌ ద్వారా 31.96 బిలియన్‌ జపనీస్‌ యెన్‌ను సేకరించింది, డ్యూయిష్‌ బ్యాంక్‌ గిఫ్ట్‌ సిటీ బ్రాంచ్‌ నుంచి లావాదేవీ నిర్వహించింది?

1) పారిజాత్‌ ఇండస్ట్రీస్‌

2) రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌

3) ఆర్‌ఈసీ లిమిటెడ్‌ 4) అదానీ గ్రూప్‌

2. 2వ రోజు BIMSTEC విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం ఏ నగరంలో ప్రారంభమవుతుంది?

1) పంజాబ్‌ 2) గుజరాత్‌

3) ముంబయి 4) న్యూఢిల్లీ

3. 2024, జూలైలో ఏ బ్యాంక్‌ తన ఆరవ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ బాండ్‌ జారీ ద్వారా 7.36 శాతం కూపన్‌ రేట్‌తో రూ.10,000 కోట్లను సేకరించింది?

1) ఎస్‌బీఐ

2) పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌

3) యూకో బ్యాంక్‌

4) ఇండియన్‌ బ్యాంక్‌

4. 2024, జూలైలో పెరుగుతున్న సైబర్‌ మోసాలకు ప్రతిస్పందనగా ఏ బ్యాంక్‌ తన ఇంటర్నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌ సిస్టం, మొబైల్‌ బ్యాంకింగ్‌ సిస్టంలో కొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్‌, సేఫ్టీ రింగ్‌ను ప్రారంభించింది?

1) ఎస్‌బీఐ

2) పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌

3) యూకో బ్యాంక్‌

4) ఇండియన్‌ బ్యాంక్‌

5. అగ్రికల్చర్‌ లీడర్‌షిప్‌ కాన్‌క్లేవ్‌లో ఏ కంపెనీ ప్రతిష్ఠాత్మక సీఎస్‌ఆర్‌ లీడర్‌షిప్‌ అవార్డు 2024ను అందుకుంది?

1) పారిజాత్‌ ఇండస్ట్రీస్‌

2) రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌

3) టాటా స్టీల్‌

4) ఎల్‌ అండ్‌ టీ

6. పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌ 2024కి వెళ్లిన భారత బృందానికి అధికారిక పాదరక్షల భాగస్వామిగా ఇండియన్‌ ఒలింపిక్‌ అసోసియే షన్‌తో ఏ పాదరక్షల సంస్థ భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది?

1) Adidas 2) Puma

3) Nike 4) Reebok

7. ప్రతిష్టాత్మక అగ్రికల్చర్‌ లీడర్‌షిప్‌ అవార్డులు 2024లో ఉద్యానవన రంగంలో ఉత్తమ రాష్ట్రంగా ఏ రాష్ట్రం ఎంపికైంది?

1) అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌ 2) అసోం

3) నాగాలాండ్‌ 4) త్రిపుర

8. న్యూస్‌ బ్రాడ్‌కాస్టర్స్‌, డిజిటల్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు?

1) చిత్ర త్రిపాఠి

2) అంజనా ఓం కశ్యప్‌

3) అర్నాబ్‌ గోస్వామి

4) రజత్‌ శర్మ

9. టాటా పవర్‌ నేతృత్వంలోని విద్యుత్‌ పంపిణీ సంస్థలు గత 3-4 ఏళ్లలో ఏ రాష్ట్రంలో మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ, నెట్‌వర్క్‌ అప్‌గ్రేడ్‌ల విస్తరణ, నెట్‌వర్క్‌ అప్‌గ్రేడ్‌ల కోసం రూ. 4,245 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టాయి?

1) కేరళ 2) ఒడిశా

3) తమిళనాడు 4) ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌

జవాబులు

1.3 2.4 3.1 4.2 5.1 6.2 7.3 8.4 9.2

