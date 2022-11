రేపు యూజీసీ నెట్‌-2022 ఫలితాలు..

November 4, 2022 / 12:29 PM IST

న్యూఢిల్లీ: పీహెచ్‌డీ, అసిస్టెంట్‌ లెక్చర్‌షిప్‌ అర్హత కోసం నిర్వహించిన యూజీసీ నెట్‌ ఫలితాలు శనివారం విడుదల కానున్నాయి. నవంబర్‌ 5న పరీక్ష ఫలితాలను నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ (NTA) అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపర్చనుంది. ఈ మేరకు యూజీసీ చైర్మన్‌ మామిడాల జగదీశ్‌ కుమార్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా ప్రకటించారు. అభ్యర్థులు www.ugcnet.nta.nic.in, www.ntaresults.nic.in వెబ్‌సైట్లలో తమ ఫలితాలను చూసుకోవచ్చని తెలిపారు. ఇప్పటికే ఈ అర్హత పరీక్షకు సంబంధించిన తుది కీని ఎన్‌టీఏ విడుదల చేసింది. యూజీసీ నెట్‌ పరీక్షను అక్టోబర్‌ 8, 10, 11, 12, 13, 14 తేదీల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఎన్‌టీఏ నిర్వహించింది.

UGC-NET results will be announced by National Testing Agency (NTA) on 5th November (Saturday). The results will be available on NTA website https://t.co/HMrF8NRnOv#UGC-NET

— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) November 4, 2022