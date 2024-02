February 17, 2024 / 03:33 PM IST

IND vs ENG 3rd Test : రాజ్‌కోట్ టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో టీమిండియా ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్‌(68) హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. హ‌ర్ట్లే బౌలింగ్‌లో భారీ సిక్స‌ర్ బాది ఫిఫ్టీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అప్ప‌టివ‌ర‌కూ నిదానంగా ఆడిన య‌శ‌స్వీ ఒక్క‌సారిగా వేగం పెంచాడు.

అంత‌కుముందు అండ‌ర్స‌న్ బౌలింగ్‌లో వ‌రుస‌గా 6,4,4 బాదిన య‌శ‌స్వీ.. ఆత‌ర్వాత హర్ట్లేను ఉతికారేశాడు. దాంతో, ఆ రెండు ఓవ‌ర్ల‌లోనే భార‌త్ 32 ప‌రుగులు సాధించింది. య‌శ‌స్వీ దూకుడుతో టీమిండియా ఆధిక్యం 237 ప‌రుగుల‌కు చేరింది. మ‌రో ఎండ్‌లో శుభ్‌మ‌న్ గిల్(26) పరుగుల‌తో ఆడుతున్నాడు.

6⃣ x 2 🔥

Yashasvi Jaiswal is dealing in maximums at the moment in Rajkot 🙌#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/JtEbJETcAz

— BCCI (@BCCI) February 17, 2024