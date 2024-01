Jallikattu | శ్రీలంకలో తొలి జల్లికట్టు సంబురాలు షురూ.. Video

January 6, 2024 / 02:52 PM IST

Jallikattu: భారత్‌లోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ప్రతి ఏడాది సంక్రాంతి సందర్భంగా జల్లికట్టు సంబురాలు జరుగుతుంటాయి. అయితే ఇప్పుడు పొరుగుదేశం శ్రీలంకలో కూడా తొలిసారిగా జల్లికట్టు (Jallikattu) సంబురాలు నిర్వహిస్తున్నారు. శనివారం ఉదయం శ్రీలంక ఈస్టర్న్‌ ప్రావిన్స్‌ గవర్నర్‌ సెంథిల్‌ తొండమాన్‌, మలేషియా ఎంపీ ఎం శరవణన్‌ ఈ సంబురాలను ప్రారంభించారు.

ట్రింకోమాలీలో క్రీడా మైదానంలో జరుగుతున్న జల్లికట్టు సంబురాల్లో మొత్తం 200 ఎద్దులు పాల్గొననున్నాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. సంబురాలను చూసేందుకు జనం భారీగా తరలివచ్చారు. ప్రముఖుల కోసం అక్కడ ఒక వేదికను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలు స్పష్టంగా వీక్షించేందుకు మైదానం అంతటా భారీ స్క్రీన్‌లు బిగించారు.

#WATCH | Sri Lanka’s first Jallikattu event began at Trincomalee today. 200 bulls are expected to participate here. More than 100 police personnel are deployed for security.

