Protest | ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం ఆందోళన.. పోలీసుల లాఠీచార్జి.. Video

April 6, 2024 / 07:14 PM IST

Protest : పొరుగు దేశం నేపాల్‌లో ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం జరిగిన ఆందోళన ఘర్షణలకు దారితీసింది. తమ జాతి ప్రాబల్యం ఉన్న ప్రాంతం వరకు ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ప్రకటించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ నేషనల్‌ లిబరేషన్‌ మూవ్‌మెంట్‌ (NLM) కు చెందిన శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగాయి.

నేపాల్‌ రాజధాని ఖాట్మండులో ఆందోళనకారులు చట్టసభ ముట్టడికి యత్నించారు. ఈ సందర్భంగా నేపాల్‌ పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. ఎక్కడికక్కడ బారీకేడ్‌లు పెట్టి ఆందోళనకారులను అడ్డగించారు. ఆందోళనకారులు బారీకేడ్‌లను తొలగించి ముందుకు దూసుకెళ్లడంతో పోలీసులు లాఠీచార్జీ చేశారు. దాంతో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఘర్షణ దృశ్యాలను కింది వీడియోలో ఉన్నాయి.

#WATCH | Nepal: Clash breaks out between members of the National Liberation Movement and Police in Kathmandu during a protest. They are holding a protest demanding a state on the basis of ethnic identity. pic.twitter.com/53AKnTucnF

