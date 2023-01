January 6, 2023 / 05:42 PM IST

న్యూఢిల్లీ : నేష‌న‌ల్ పార్క్‌లో ఓ వ్య‌క్తి మొబైల్ ఫోన్‌తో టైగ‌ర్‌ను వెంటాడిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌స్తుతం తెగ వైర‌లవుతోంది. ఆ వ్య‌క్తి చేసిన ప‌నిపై ఇంట‌ర్‌నెట్ మండిప‌డుతోంది. ఈ వైర‌ల్ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత నంద ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. 8 సెకండ్ల వ్య‌వ‌ధి క‌లిగిన షార్ట్ క్లిప్‌లో జంగిల్ స‌ఫారీ సంద‌ర్భంగా చేతిలో ఫోన్‌తో ఓ వ్య‌క్తి టైగ‌ర్ వెంటప‌డ‌టం క‌నిపిస్తుంది.

This is going viral. For all the wrong reasons. Tiger tourism sustains local livelihoods & helps in the cause of conservation. Such acts of few morons are giving it a bad name. Please desist from such foolhardy acts & ask ur friends to be sensible during wildlife safari’s. pic.twitter.com/jzUxd1oc6V

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 5, 2023