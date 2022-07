July 28, 2022 / 04:39 PM IST

చెన్నై: చెస్ ఆట‌ను అమితంగా ప్రేమిస్తాన‌ని సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జినీకాంత్ అన్నారు. చెన్నైలో 44వ చెస్ ఒలింపియాడ్ ఈవెంట్ జ‌రుగుతున్న సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న ఓ ఫొటోను త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఇండోర్ గేమ్‌గా చెస్‌ను చాలా ఇష్ట‌ప‌డుతాన‌ని ర‌జినీ అన్నారు. ఒలింపియాడ్ సంద‌ర్భంగా చెస్ క్రీడాకారుల‌కు ఆయ‌న బెస్ట్ విషెస్ తెలిపారు. చాలా సుదీర్ఘంగా ఆలోచిస్తూ, చెస్ ఆడుతున్న ఓ పాత ఫోటోను ర‌జినీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఇవాళ్టి నుంచి ఆగ‌స్టు 10వ తేదీ వ‌ర‌కు మామ‌ల్ల‌పురంలో చెస్ ఒలింపియాడ్ జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది.

#ChessOlympiad2022 An indoor game I love the most … wishing all the chess minds the very best .. god bless. pic.twitter.com/nVZ8SU51va

