August 15, 2022 / 12:58 PM IST

న్యూఢిల్లీ: గుజ‌రాత్‌లోని సోమ‌నాథ్ ఆల‌యంలో, మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ఉజ్జెయినిలో ఉన్న మ‌హాకాలేశ్వ‌రుడి ఆల‌యంలో ఇవాళ ప్ర‌త్యేక హార‌తి నిర్వ‌హించారు. 76వ స్వాతంత్య్ర దినోత్స‌వం నేప‌థ్యంలో మ‌హాకాలేశ్వ‌రుడిని త్రివ‌ర్ణ ప‌తాకంతో అలంక‌రించారు. ఉద‌యం హార‌తి స‌మ‌యంలో మ‌హాశివుడిని జాతీయ జెండాతో ముస్తాబు చేశారు. ఇక సోమ‌నాథ్‌లో కూడా లింగం చుట్టూ జాతీయ జెండాను చుట్టారు. పుష్పాల‌తోనూ దేశ‌భ‌క్తిని ప్ర‌ద‌ర్శిస్తూ పూజ‌లు నిర్వ‌హించారు.

#WATCH | Madhya Pradesh: Special aarti being performed at the Mahakal Temple in Ujjain, on the occasion of 76th Independence Day.#IndiaAt75 pic.twitter.com/cidgixiWUb

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 15, 2022