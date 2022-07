3 బంతుల్లో 2 వికెట్లు.. నిప్పులు చెరిగిన సిరాజ్‌

July 28, 2022 / 11:21 AM IST

క్వీన్స్ పార్క్: వెస్టిండీస్‌తో జ‌రిగిన మూడ‌వ వ‌న్డేలో స్పీడ్ బౌల‌ర్ సిరాజ్ నిప్పులు చెరిగాడు. విండీస్ బ్యాట‌ర్ల‌ను వెంట వెంట‌నే ఔట్ చేశాడు. రెండ‌వ ఓవ‌ర్‌లో కైల్ మేయ‌ర్స్‌, షామ‌ర్ బ్రూక్స్ వికెట్ల‌ను తీశాడు. మూడు బంతుల వ్య‌వ‌ధిలోనే రెండు వికెట్లు తీసి విండీస్‌కు భారీ జ‌ల‌క్ ఇచ్చాడు. మూడ‌వ వ‌న్డేలో ఇండియా డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప‌ద్ధ‌తి ప్ర‌కారం 119 ర‌న్స్ తేడాతో నెగ్గింది. వ‌ర్షం వ‌ల్ల కుదించిన మ్యాచ్‌లో తొలుత ఇండియా 35 ఓవ‌ర్ల‌లో 257 ర‌న్స్ చేసింది. అయితే భారీ టార్గెట్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన విండీస్‌ను సిరాజ్‌, చాహల్‌, శార్దూల్ దెబ్బ‌తీశారు. ఇండియ‌న్ బౌలింగ్ అటాక్‌కు విండీస్ బ్యాట‌ర్లు చేతులెల్తేశారు. చాహ‌ల్ 4, సిరాజ్ రెండు, శార్దూల్ రెండు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. 3 బంతుల తేడాలో రెండు వికెట్లు తీసిన సిరాజ్ వీడియో ఇదే..

A remarkable over from @mdsirajofficial, bagging #Mayers and #Brooks while only giving away one run. Spectacular.

Watch the India tour of West Indies LIVE, only on #FanCode 👉 https://t.co/RCdQk12YsM@BCCI @windiescricket #WIvIND #INDvsWIonFanCode #INDvsWI pic.twitter.com/mFZVgPOkbC

— FanCode (@FanCode) July 27, 2022