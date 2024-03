March 26, 2024 / 09:47 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ కెప్టెన్‌గా తొలి మ్యాచ్‌లోనే హిట్ కొట్టిన శుభ్‌మ‌న్ గిల్(Shubman Gill) రెండో మ్యాచ్‌లో త‌డ‌బడ్డాడు. మంగ‌ళ‌వారం చెపాక్ స్టేడియంలో టాస్ స‌మ‌యంలో అయోమ‌యానికి గుర‌య్యాడు. టాస్ గెలిచాక కామెంటేట‌ర్ సంజ‌య్ మంజ్రేక‌ర్(Sanjay Manjrekar) ఏం తీసుకుంటారు? అని అడిగాడు. అందుకు గిల్ ‘ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్’ అని అన్నాడు.

ఆ వెంటేనే త‌మాయించుకొని ‘కాదు కాదు.. సారీ ఫ‌స్ట్ బౌలింగ్ చేస్తాం’ అని న‌వ్వాడు. అత‌డలా క‌న్ఫ్యూజ‌న్ కావ‌డంతో మంజ్రేక‌ర్‌తో పాటు స్టేడియంలోని ఫ్యాన్స్ అంతా ఏమైంది గిల్ అంటూ న‌వ్వుకున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఆ ఫ‌న్నీ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. సిక్స‌ర్ల శివం దూబే(51) హాఫ్‌ సెంచ‌రీకి తోడు విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(46), కెప్టెన్ గైక్వాడ్‌(46) దంచ‌డంతో నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో వికెట్ల న‌ష్టానికి 205 ప‌రుగులు చేసింది.

🚨 Toss Update 🚨

Gujarat Titans win the toss and elect to bowl against Chennai Super Kings.

Follow the Match ▶️ https://t.co/9KKISx5poZ#TATAIPL | #CSKvGT pic.twitter.com/qk8xLYhUlH

— IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2024