February 17, 2024 / 01:35 PM IST

ICC : వెస్టిండీస్ యువ పేస‌ర్ ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్ (Shamar Joseph) తొలి టెస్టు సిరీస్‌లోనే ప్ర‌కంప‌నలు సృష్టించాడు. గ‌బ్బా టెస్టులో ఆస్ట్రేలియాపై 7 వికెట్లు తీసి విండీస్‌కు చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యం అందించి ఒక్కసారిగా హీరో అయిన జోసెష్.. తొలి సిరీస్‌తోనే ఐసీసీ అవార్డు గెలిచాడు. జ‌న‌వ‌రి నెల‌కు గానూ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ (player of the month) అవార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు.

ఇంగ్లండ్ ఆట‌గాడు ఓలీ పోప్(Ollie Pope), ఆసీస్ పేస‌ర్ జోష్ హేజిల్‌వుడ్(Josh Hazlewood)ల‌ను వెన‌క్కి నెట్టి మ‌రీ విజేత‌గా నిలిచాడు. ఇక మ‌హిళ‌ల విభాగంలో ఐర్లాండ్ క్రికెట‌ర్ అమీ హంట‌ర్(Amy Hunter) అవార్డు అందుకుంది.

Shamar Joseph had an incredible January 2024 that won him the ICC Men’s Player of the Month 🎉https://t.co/0Ump7FHEPL

— ICC (@ICC) February 16, 2024