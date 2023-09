September 15, 2023 / 06:54 PM IST

Asia Cup 2023 : ఆసియా క‌ప్ సూప‌ర్ 4లో నామ‌మాత్ర‌మైన మ్యాచ్‌లో భార‌త బౌల‌ర్లు తేలిపోయారు. దాంతో, బంగ్లాదేశ్ 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 265 ప‌రుగులు చేసింది. కెప్ట‌న్ ష‌కిబుల్ హ‌స‌న్‌(80), తౌహిద్ హృదోయ్‌(54) అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో అదుకోగా.. చివ‌ర్లో వ‌చ్చిన న‌సుమ్ అహ్మ‌ద్‌(44) దంచి కొట్టాడు. దాంతో, బంగ్లా పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో శార్దూల్ ఠాకూర్ ఒక్క‌డే 3 వికెట్ల‌తో రాణించాడు.

టాస్ ఓడిన బంగ్లాదేశ్ ప‌వ‌ర్ ప్లేలోనే కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. డేంజ‌ర‌స్ ఓపెన‌ర్ లిట్ట‌న్ దాస్‌()ను ష‌మీ డ‌కౌట్ చేశాడు. మ‌రో ఓపెన‌ర్ తంజిద్ హ‌స‌న్‌(13)ను శార్థూల్ ఠాకూర్ బౌల్డ్ చేశాడు. అనాముల్ హ‌క్‌(4)ను కూడా శార్దూల్ పెవిలియ‌న్ పంపాడు. దాంతో బంగ్లా 10 ఓవ‌ర్ల‌లో3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 44 ప‌రుగులు చేసింది.

