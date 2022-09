September 29, 2022 / 04:37 PM IST

న్యూఢిల్లీ: మేటి టెన్నిస్ ప్లేయ‌ర్ రోజ‌ర్ ఫెద‌ర‌ర్ ఇటీవ‌ల రిటైర్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. ఫెడెక్స్‌కు విషెస్ చెబుతూ క్రికెట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ ఓ వీడియో సందేశం చేశారు. అయితే ఆ మెసేజ్‌కు ఫెద‌ర‌ర్ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఫెద‌ర‌ర్ ఆల్ టైమ్ గ్రేట్ ప్లేయ‌ర్ అని, రిటైర్మెంట్ త‌ర్వాత జీవితంలోనూ ఆనందంగా, సంతోషంగా జీవించాల‌ని కోరుతూ కోహ్లీ ఆ వీడియోలో తెలిపాడు. కోహ్లీ ఇచ్చిన ఆ మెసేజ్‌కు ఫెద‌ర‌ర్ థ్యాంక్స్ చెప్పారు. త‌ర్వ‌లోనే ఇండియాను విజిట్ చేస్తాన‌ని కూడా ఫెడెక్స్ తెలిపారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో ఫెద‌ర‌ర్ త‌న మెసేజ్‌ను పోస్టు చేశారు.

Thank you for all the incredible memories, Roger 💫 @rogerfederer | #RForever | @imVkohli pic.twitter.com/VjPtVp9aq6

— ATP Tour (@atptour) September 29, 2022