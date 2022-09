September 2, 2022 / 11:15 AM IST

కొచ్చి: స్వ‌దేశీయంగా త‌యారైన ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్‌ భార‌తీయ నౌకాద‌ళంలోకి చేరింది. ప్ర‌ధాని చేతుల మీదుగా ఆ యుద్ధ నౌక‌ను జ‌ల‌ప్ర‌వేశం చేయించారు. భార‌తీయ నౌకాద‌ళ చ‌రిత్ర‌లో గ‌తంలో ఇంత పెద్ద యుద్ధ నౌక‌ను స్వ‌దేశీయంగా త‌యారు చేయ‌లేదు. కొచ్చిలో జ‌రిగిన కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ధాని మోదీతో పాటు ర‌క్ష‌ణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌, ఇత‌రులు పాల్గొన్నారు. యుద్ధ విమానాల‌ను మోసుకెళ్లే ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్‌ను నౌకాద‌ళంలోకి చేర్చుతున్న సంద‌ర్భంగా కొచ్చిన్ షిప్‌యార్డులో గ్రాండ్ సెర్మ‌నీ నిర్వ‌హించారు.45వేల ట‌న్నుల యుద్ధ విమానాన్ని సుమారు 20 వేల కోట్ల ఖ‌ర్చుతో నిర్మించారు.

