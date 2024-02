February 16, 2024 / 11:12 AM IST

NZ vs RSA 2nd Test : టెస్టు క్రికెట్‌లో మ‌రో సంచ‌ల‌నం న‌మోదైంది. ఆస్ట్రేలియాపై 30 ఏండ్ల త‌ర్వాత గబ్బా(Gabba) స్టేడియంలో వెస్టిండీస్ రికార్డు విక్ట‌రీని మ‌రువ‌క ముందే న్యూజిలాండ్ (Newzaeland) చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యం సాధించింది. స్వ‌దేశంలో ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఘ‌న విజ‌యం సాధించి .. 92 ఏండ్ల రికార్డు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టింది. మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(133 నాటౌట్) రికార్డు సెంచ‌రీ కొట్ట‌డంతో 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.

స‌ఫారీ జ‌ట్టు నిర్దేశించిన 267 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో విలియ‌మ్స‌న్ శ‌త‌కం బాద‌గా.. విల్ యంగ్(60 నాటౌట్) ఆఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించాడు. దాంతో, కివీస్ 2-0తో టెస్టు సిరీస్‌ను కైవ‌సం చేసుకుంది. త‌ద్వారా ద‌క్షిణాఫ్రికాపై తొలి టెస్టు సిరీస్ విజ‌యం న‌మోదు చేసింది.

Was always going to take something extraordinary from this SA side but they did have their moments against a much stronger team #NZvSA

Scorecard: https://t.co/aixHJUKAxW pic.twitter.com/MMKXJKpodV

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 16, 2024