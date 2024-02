February 17, 2024 / 11:48 AM IST

IND vs ENG 3rd Test : రాజ్‌కోట్ టెస్టులో మూడో రోజు భార‌త బౌల‌ర్లు చెల‌రేగారు. దాంతో, ఇంగ్లండ్ కీల‌క‌మైన మూడు వికెట్లు కోల్పోయి క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. తొలి సెష‌న్ మొద‌లైన కాసేప‌టికే జో రూట్(18)ను బుమ్రా బోల్తా కొట్టించాడు. ఆ త‌ర్వాత కుల్దీప్ యాద‌వ్ డేంజ‌ర‌స్ జానీ బెయిర్‌స్టో(0), ఇంగ్లండ్ ఓపెనర్ బెన్ డ‌కెట్ (153)ల‌ను ఔట్ చేసి భార‌త్‌ను పోటీలో నిలిపాడు.

ప్ర‌స్తుతం కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్(39 నాటౌట్), వికెట్ కీప‌ర్ బెన్ ఫోక్స్‌(6 నాటౌట్)లు ఆడుతున్నారు. వీళ్లిద్ద‌రూ ఆరో వికెట్‌కు ప‌రుగులు జోడించారు. దాంతో, లంచ్ స‌మ‌యానికి ఇంగ్లండ్ 290 ర‌న్స్ కొట్టింది. స్టోక్స్ సేన ఇంకా 155 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది.

