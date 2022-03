Kolkata Wins The Toss And Elected To Field First

CSK vs KKR | ఐపీఎల్ సంద‌డి షురూ.. తొలి పోరులో టాస్ గెలిచిన కోల్‌క‌తా

March 26, 2022 / 07:20 PM IST

CSK vs KKR | అభిమానులంతా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న తరుణం వచ్చేసింది. కరోనా వైరస్‌ మహమ్మారి ప్రభావం కారణంగా గత రెండేండ్లుగా యూఏఈ వేదికగా (2021 సీజన్‌లో సగం మ్యాచ్‌లు భారత్‌లో జరిగాయి) సాగిన ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌).. ఈ సారి సొంత ప్రేక్షకుల మధ్య జరుగనుంది. రెండు నెలల పాటు అభిమానులను ఉర్రూతలూగించనున్న ఐపీఎల్‌ 15వ సీజన్‌కు శనివారం తెరలేచింది.

ఐపీఎల్ 15 సీజ‌న్‌లో భాగంగా తొలి మ్యాచ్ చెన్నై, కోల్‌క‌తా మ‌ధ్య జ‌ర‌గ‌నుంది. తొలి పోరులో కోల్‌క‌తా టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో చెన్నై ముందు బ్యాటింగ్ చేయ‌నుంది. తొలి పోరు కోసం ముంబై వాంఖ‌డే స్టేడియం సిద్ధ‌మైంది.

చెన్నై టీమ్ నుంచి గైక్వాడ్, కాన్వే, ఉతప్ప‌, రాయుడు, జ‌డేజా(కెప్టెన్‌), ధోనీ(వికెట్ కెప్టెన్‌), దుబే, బ్రావో, మిల్నే, దేశ్‌పాండే, శాంత్న‌ర్ బ‌రిలో ఉన్నారు.

కోల్‌క‌తా నుంచి శ్రెయాస్ అయ్యర్(కెప్టెన్‌), ర‌హ‌నే, నితీశ్ రానా, వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్, ర‌షెల్, బిల్లింగ్స్‌, నారినే, జాక్‌స‌న్‌(వికెట్ కీప‌ర్‌), శివ‌మ్ మ‌వి, ఉమేశ్‌ యాద‌వ్, చ‌క్ర‌వ‌ర్తి బ‌రిలో ఉన్నారు.

Match 1. Kolkata knight Riders XI: S Iyer (c), A Rahane, V Iyer, N Rana, A Russell, S Billings, S Narine, S Jackson (wk), S Mavi, U Yadav, V Chakaravarthy https://t.co/brmob93z6Y #CSKvKKR #TATAIPL #IPL2022 — IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2022

