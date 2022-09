September 23, 2022 / 08:06 PM IST

న్యూఢిల్లీ : తన చిన్నారి కొడుకు కోసం ఓ తండ్రి క్యూట్‌ లిటిల్‌ ప్లేహౌస్‌ తయారు చేశాడు. చిన్న ఎలివేటర్‌ కూడా అందులో ఏర్పాటు చేశాడు. తన న్యూ గిఫ్ట్‌ను చూసి మురిసిపోయిన చిన్నారి ఇచ్చిన అద్భుత రియాక్షన్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా అయ్యారు. డానీ డెరేన్‌ షేర్‌ చేసిన ఈ వీడియో ఇప్పటివరకూ 9 లక్షలకు పైగా వ్యూస్‌ రాబట్టింది.

ఈ వీడియోలో చిన్నారి తొలిసారిగా ప్లేహౌస్‌లో వాకింగ్‌ చేస్తుండటం కనిపించింది. ఎలివేటర్‌లో ఇంటి పైకి వెళుతూ ఇచ్చిన రియాక్షన్స్‌ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తన ప్లేహౌస్‌ చూసిన తర్వాత నవ్వు ఆపుకోలేపోతున్న చిన్నారి ఎంతో సంతోషంతో కనిపించాడు.

This Dad built his son a playhouse with an elevator and the baby's reaction is pure joy.

🎥 Imgur/Tourmalin pic.twitter.com/zTlWxKf7fc

— Danny Deraney (@DannyDeraney) September 22, 2022