Elon Musk | ఆధునిక ఔషధాలు లేకపోతే నేను మలేరియాతో మరణించేవాన్ని: ఎలాన్‌ మస్క్‌

June 19, 2023 / 01:43 PM IST

Elon Musk : ఆధునిక ఔషధాలు అందుబాటులో ఉండటం మన అదృష్టమంటూ ప్రపంచ కుబేరుడు, ట్విటర్‌ యజమాని ఎలాన్‌ మస్క్ (Elon Musk) ట్వీట్‌ చేశారు. క్లోరోక్విన్‌, డాక్సీ సైక్లైన్‌ లాంటి ఔషధాలు లేకపోతే తాను మలేరియాతో చనిపోయేవాడినని ఆ ట్వీట్‌లో ఆయన పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ, మనం ఔషధాలను పవిత్రమైనవిగా చూడకుండా, వాటి ప్రభావాలను గురించి ప్రశ్నిస్తూనే ఉండాలని సూచించారు.

పూర్తిగా శాస్త్రీయ వ్యవస్థ పునాదే ప్రశ్నించడమని, ప్రశ్నించడం ద్వారానే సత్యాన్ని సమీపించగలమని ఎలాన్‌ మస్క్‌ ట్వీట్ చేశారు. కాగా, మస్క్‌ ట్వీట్‌పై ఆయన తల్లి మాయే మస్క్‌ (Maye Musk) స్పందించారు. ‘నీకు మలేరియా ఇన్‌ఫెక్షన్‌ సోకిన సందర్భం నాకు బాగా గుర్తుంది. నీకు అప్పుడు స్పృహ లేదు. మొత్తం పసుపు రంగులోకి మారిపోయావ్‌. చాలా రోజులు వణికుతూ గడిపావు. నీ శరీరం లోనికి, బయటికి అన్నీ పైపులు వేశారు. అదొక భయంకరమైన సమయం. ఆధునిక ఔషధాలే నిన్ను కాపాడాయి’ అని ఆమె రిప్లైలో పేర్కొన్నారు.

I remember your malaria infection very clearly. You were unconscious, yellow and shivering for days. Tubes were going in and out of you. It was a terrifying time. Modern medicine saved you. https://t.co/abOUPcEufT

— Maye Musk (@mayemusk) June 18, 2023