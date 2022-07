July 28, 2022 / 12:06 PM IST

న్యూఢిల్లీ: రాష్ట్ర‌ప‌తి ద్రౌప‌ది ముర్మును రాష్ట్ర‌ప‌త్ని అని కాంగ్రెస్ నేత అధిర్ రంజ‌న్ చౌద‌రీ కామెంట్ చేశారు. దీనిపై ఇవాళ పార్ల‌మెంట్‌లో దుమారం రేగింది. కాంగ్రెస్ క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెప్పాల‌ని బీజేపీ నేత‌లు డిమాండ్ చేశారు. ఈ అంశంపై సోనియా గాంధీ స్పందించారు. మీడియా ఆమెను ప్ర‌శ్నించ‌గా.. అధిర్ ఎప్పుడో క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెప్పార‌ని సోనియా అన్నారు.

#WATCH | "He has already apologised," says Congress interim president Sonia Gandhi on party's Adhir Chowdhury's 'Rashtrapatni' remark against President Droupadi Murmu pic.twitter.com/YHeBkIPe9a

— ANI (@ANI) July 28, 2022